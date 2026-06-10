El PP exige la dimisión de Mónica García tras su "absoluto fracaso" en el Consejo Interterritorial

Mónica García, Ministra de Sanidad, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha exigido este miércoles la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, después de su "absoluto fracaso" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que iba a abordar el conflicto por la reforma del Estatuto Marco y ha terminado sin acuerdos.

"La situación es insostenible: la ministra solo tiene una salida, que es irse. Si ella no se va, Sánchez debe asumir su responsabilidad y cesarla de forma inminente", han afirmado fuentes del PP, que han detallado que las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE y a excepción de Cataluña, "han mostrado su rechazo a la ministra".

Un total de 16 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas han firmado un texto conjunto para denunciar que Mónica García "se ha quedado sola". Esta "soledad", a juicio de los 'populares', se debe a la "desfachatez" de la ministra de aprobar en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de de Estatuto Marco "que no cuenta ni con los sindicatos, ni con los profesionales, ni con las comunidades autónomas".

En este contexto, han aseverado que García "no puede seguir alargando esta agonía" tras más de 10 meses y con nuevas convocatorias de movilizaciones anunciadas por parte de los médicos y de los MIR, por lo que han demandado su dimisión.

"Sabemos que el Gobierno está en la UCI por la corrupción y porque no cuentan con el apoyo social ni parlamentario para seguir en el poder, pero esa no es razón para poner en jaque a la sanidad de todos", han concluido los 'populares'.