El PP desarrollará una ley nacional de cuidados paliativos junto a la reforma de la eutanasia si gobierna

La vicesecretaria nacional de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante el Ciclo Electoral de Políticas Sanitarias, en el Hotel Wellington, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha señalado que si los 'populares' llegan a Moncloa desarrollarán una ley nacional de cuidados paliativos, que ha asegurado que no será un "sustitutivo" de la de eutanasia, que sí reformarán.

"Nos parece también algo imprescindible y que tendremos que afrontar en la próxima legislatura", ha apuntado en un encuentro informativo organizado este viernes por Europa Press, tras destacar que esta norma sobre cuidados paliativos se haría junto a las comunidades autónomas porque "hay muchas de ellas que ya la tienen".

Antes de adelantar esta propuesta, ha apuntado que el PP reformará la ley de eutanasia para "garantizar no solo una muerte digna, sino también una vida digna", como ya adelantó el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

En cambio, ha subrayado que la ley del aborto "no se va a tocar", pero sí se abrirá el debate sobre si los padres y las madres de las jóvenes de 16 años tienen que conocer la situación en caso de que se planteen abortar. "Creo que por abrir determinados debates no estamos poniendo duda ningún tipo de derecho, sino que nos parece además un debate lleno de responsabilidad", ha resaltado.

LEY DEL TABACO

Sobre la reforma de la Ley del Tabaco, trabajada durante esta legislatura por el Ministerio de Sanidad, Fúnez ha reprochado que esta cartera busque llevar un real decreto al Consejo de Ministros antes de las elecciones después de no conseguir sacar adelante la reforma a lo largo de estos años.

"Lo que no has hecho en ocho años no pretendas hacerlo en tres consejos de ministros", ha apuntado para aseverar que llevar ahora la norma supone "improvisación". "Aquí lo que hay es sectarismo y hay puro electoralismo", ha subrayado.

Tras ello, ha comentado que, desde el PP, abordarán el tema si gobiernan, con el objetivo de proteger la salud pública y evitar que los jóvenes se inicien en el consumo. "Por lo tanto, lo haremos con algo fundamental, con evidencia científica, hablando con todos los agentes implicados y sin ningún tipo de división ni de sectarismo, porque siempre que se han afrontado reformas en torno al tabaco, basadas fundamentalmente en el sectarismo y en la división, el resultado no ha sido positivo", ha explicado.

Por otra parte, ha destacado que apostarán por un marco normativo que facilite e integre la participación de los pacientes en la gestión sanitaria, en línea con la normativa que se ha trabajado en esta legislatura sobre organizaciones de pacientes.

"El paciente está permanentemente en nuestro discurso, pero tenemos que hacer que el paciente no solo esté en el discurso, sino que también participe activamente en lo que es la gestión sanitaria en nuestro país y la construcción y la reforma (...) del Sistema Nacional de Salud", ha resaltado.