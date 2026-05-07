El PP denuncia el "caos absoluto" del Gobierno en gestión de la crisis del hantavirus y no ve preparada a Mónica García

1084947.1.260.149.20260507134602 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este jueves el "caos absoluto" del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis del hantavirus y ha afirmado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no está "preparada" para afrontar una situación de esta naturaleza y tendría que "haber dimitido hace mucho tiempo".

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha anunciado que el Grupo Popular ha registrado la comparecencia "urgente e extraordinaria" de la ministra de Sanidad en el Congreso para que informe a esta Cámara sobre la crisis del hantavirus porque hay 14 españoles "confinados en un crucero" y no saben "si va a atracar o no en suelo español" y si tienen que hacer cuarentena.

"Hay contradicciones entre ministros del Gobierno de España y para rematarlo aparece para explicar la situación de crisis el mismo que nos dijo que el Covid no serían más que uno o dos casos. Es incomprensible que Fernando Simón siga en el mismo puesto dando, de todo, menos tranquilidad al país", ha aseverado.

A su entender, a los ciudadanos no le da "ninguna tranquilidad pensar que esta crisis sanitaria puede ser gestionada por los mismos que no le dieron importancia al Covid hasta que fue demasiado tarde" y que hablaron de un comité de expertos que "nunca existió". Por eso, ha subrayado que el PP quiere "explicaciones cuanto antes" y el Gobierno no debería tardar en comparecer en sede parlamentaria "más allá de la semana que viene".

AFEA AL GOBIERNO ACTUAR SIN "HABLAR CON LOS PRESIDENTES DE CCAA"

Además, Muñoz criticado que no haya comunicación por parte del Gobierno de España con los gobiernos autonómicos ni con el PP, que es el principal partido de la oposición. A su entender, "lo mejor no es actuar sin hablar con los presidentes autonómicos afectados".

"Es incomprensible que no estén haciendo todo de la mano del Gobierno de Canarias y que no lo estén haciendo con la Comunidad de Madrid si pretenden traerlos a la Comunidad de Madrid", ha dicho, después de que los pasajeros españoles vayan a llevarse al hospital madrileño militar Gómez Ulla.

La dirigente 'popular' ha indicado que "sorprende mucho" que Pedro Sánchez, "que manda cartas a los españoles para decirles que está enamorado de su mujer" o que "se graba tiktoks cuando llueve para que veamos que es un presidente que se moja", no haya hecho "un solo tuit ni un vídeo para explicar a los españoles qué está pasando" con esta crisis de hantavirus.

"Sorprende o no, porque define muy bien al personaje que tenemos como presidente del Gobierno", ha aseverado, para criticar que Sánchez "ni siquiera haya salido para poner orden entre sus ministros".

CRITICAS LAS DISCREPANCIAS ENTRE MINISTROS

Así, ha señalado que mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, apunta a una cuarenta voluntaria, la ministra de Sanidad dice que tendrán que guardarla obligatoriamente. "¿En qué quedamos? ¿Y por qué estas decisiones no las toman técnicos? ¿Y por qué estas decisiones no se toman de acuerdo con las comunidades autónomas en un país descentralizado cuya gestión sanitaria tienen las autonomías?", se ha preguntado.

A su entender, no es de recibo que salga la ministra de Sanidad a decir que "el barco va a recalar en Canarias" y que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, diga que no. "¿A alguien le parece normal que el presidente de Canarias diga que el presidente del Gobierno no le coge el teléfono?", ha enfatizado.

Muñoz considera que estos hechos evidencian que esto "el caos absoluto". "Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido en otras ocasiones del Gobierno de España", ha dicho, para añadir que Mónica García cuando estaba en la oposición recriminaba al Gobierno de Mariano Rajoy "que trajese a españoles que habían contraído el ébola".

"¿Se acuerdan de la falta de humanidad de Mónica García? ¿Se acuerdan? Es la hipocresía y la incapacidad permanente de un gobierno incapaz de gestionar, incapaz de tratar con alguien que no sean ellos mismos, incapaz de generar seguridad en los españoles en un momento en el que la gente está preocupada", ha manifestado.

MÓNICA GARCÍA "HACE TIEMPO QUE TENDRÍA QUE HABER DIMITIDO"

Al ser preguntada si cree que los españoles que están en el crucero deben venir a Madrid o ser atendidos en Canarias y si cree que la cuarentena debe ser obligatoria o voluntaria, Muñoz ha indicado que lo que sea mejor "lo tienen que decidir los técnicos". Según ha agregado, la ley sanitaria "tiene las posibilidades para poder llevar a cabo esas cuarentenas obligatorias a través también de la justicia".

Dicho esto, ha insistido en hablar de "caos" y ha criticado que "un ministro diga una cosa y otro ministro diga otra". "Probablemente el Partido Popular estaría hablando con los técnicos, viendo qué es lo que hay que hacer técnicamente, hablando con las comunidades autónomas y desde luego no generando el caos y la inseguridad", ha afirmado.

En este punto, la portavoz del Grupo Popular ha asegurado que la ministra de Sanidad "hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido". A su entender, "es evidente que no está preparada para llevar una crisis de esta naturaleza", recordando que no ha sido capaz de desconvocar la huelga de médicos.

De la misma manera, ha insistido en que Fernando Simón "no debería haber seguido en su puesto". "No le da tranquilidad a los españoles ver a esa persona decir que no pasa nada con el hantivirus".

Muñoz ha asegurado que "lo que asusta es ver que el mismo Gobierno que dijo que tenía un comité de expertos que no existía" en la pandemia del Covid esté "haciendo exactamente lo mismo que en la peor crisis sanitaria que ha tenido España".