El PP denuncia el "abandono" de la sanidad de Ceuta ante un escenario de presión hospitalaria "sin precedentes"

Varios migrantes intentan cruzar a nado la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Jesús Torres - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado este viernes el sentimiento de "abandono total" que sufren autoridades locales y profesionales sanitarios de Ceuta ante un escenario de presión hospitalaria "sin precedentes", tras la entrada de miles de personas desde Marruecos.

Fuentes del PP han aseverado que la situación que enfrenta la ciudad autónoma "no solo es insostenible desde el punto de vista de la seguridad, sino que empieza a ser extremadamente preocupante también en el ámbito sanitario", tras lo que han advertido del "evidente y creciente riesgo" para la salud pública que supone que miles de personas estén deambulando por las calles "sin controles sanitarios".

Los 'populares' han criticado que el Ministerio de Sanidad negara hace unas semanas que Ceuta fuera una zona de difícil cobertura. Según han señalado, esta postura supone ignorar las advertencias de los propios profesionales sobre su especial vulnerabilidad por su condición fronteriza y el potencial riesgo de afrontar situaciones de emergencia como la que vive ahora la ciudad.

"Lo que está ocurriendo demuestra que el Ejecutivo ha dejado a Ceuta sola ante una crisis de enormes dimensiones", han reprochado para insistir en que no es suficiente con reaccionar una vez que la situación se ha desbordado, sino que se requiere planificación, recursos, profesionales suficientes y una respuesta coordinada para proteger a ciudadanos y profesionales.

De este modo, han finalizado subrayando que "la obligación, la competencia y la responsabilidad es exclusiva del Gobierno de (Pedro) Sánchez", por lo que no puede haber excusas.