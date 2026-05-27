El PP demanda el Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante amenazas sanitarias y la implantación de la AESAP

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha demandado este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "haga suyo" el 'Manifiesto por el refuerzo de la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias en España', impulsado por varias sociedades científicas, en el que se pide la aprobación definitiva del Plan Estatal de Preparación y Respuesta y la implementación "efectiva "de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP).

Durante la comparecencia de la titular de Sanidad en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión realizada con el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, el Partido Popular ha cargado contra el Gobierno porque "España sigue sin estar plenamente preparada" para afrontar una emergencia sanitaria seis años después de la pandemia de Covid-19.

En este contexto, Fúnez ha hecho alusión al citado manifiesto, firmado por las sociedades españolas de Medicina Preventiva, de Vacunología, de Microbiología Clínica, de Epidemiología, de Medicina de Urgencias y Emergencias, de Neumología y Cirugía Torácica y por el Comité Científico Fundamed.

"A nosotros si quiere nos puede acusar de bulos, pero a estas sociedades científicas no, porque son absolutamente rigurosas para hacerle llegar este manifiesto que usted está obviando desde hace meses", ha reprochado a García, añadiendo que la ministra "necesitaba darse un baño de masas" hablando del "éxito" del operativo del hantavirus. "Aquí no ha habido un éxito", ha aseverado.

Fúnez ha señalado que "todos los expertos advertían de las debilidades del sistema, todos menos el Gobierno". Tras ello, ha criticado a Mónica García que su departamento anuncia "estrategias, planes y organismos", pero "no han materializado ninguno".

"El problema, señora ministra, es que la gestión de esta crisis y sus incumplimientos en lo que se refiere a la Estrategia Nacional y a la Agencia Española de Salud Pública no es una excepción, sino que es un síntoma, un síntoma de su gestión, que está atrapada por la corrupción que colapsa su gobierno, por el sectarismo y por su propia supervivencia política", ha afirmado.

En la misma línea, la 'popular' ha subrayado que "España necesita un Estado fuerte para afrontar crisis" y que "ha quedado acreditado" que Mónica García y el Gobierno "no pueden dárselo".

En su turno de respuesta, Mónica García ha pedido a los 'populares' "un poquito de dignidad" y "de respeto" a sí mismos por exigir la implantación de la AESAP, ya que la formación rechazó la creación de este órgano en su primera votación y, además, no la impulsó mientras estaba en el gobierno central.