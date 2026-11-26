Imagen del Foro Sanidad ‘España de la investigación a la innovación en salud’, organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia y candidato del PP al Congreso de los Diputados, Julio García Comesaña, ha destacado el desarrollo de la investigación y la innovación sanitaria en España durante los últimos años, aunque ha defendido la necesidad de "desburocratizar" los ensayos clínicos para agilizar la llegada de los medicamentos a los pacientes.

"Es fundamental desburocratizar los ensayos clínicos. No puede ser que la formalización de un contrato o la participación de pacientes de distintos hospitales en un mismo ensayo clínico resulte tan complicada. En este ámbito, todos tenemos margen de mejora", ha señalado durante su participación en el encuentro 'Foro Sanidad: España, de la investigación a la innovación en salud', organizado por Europa Press.

Durante el encuentro, representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio han abordado la situación de la investigación y la innovación sanitaria en España. En este contexto, la coordinadora de Estrategias de Salud del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha destacado los avances en este ámbito desde la llegada del PSOE al Gobierno en 2018, así como las mejoras en las condiciones laborales del personal investigador, que, según ha señalado, han contribuido a "romper la precariedad".

En la misma línea, la diputada y portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea regional, Marta Carmona, que ha representado a Frente Amplio, ha sostenido la "buena labor" del Gobierno y ha abogado por un liderazgo público de la investigación que garantice que sus resultados tengan un "retorno social". Asimismo, ha subrayado la importancia de orientar la actividad investigadora a las necesidades de la población.

Por su parte, la portavoz de Sanidad de Vox en la Asamblea de Madrid, Raquel Barrero, también ha resaltado la calidad de los profesionales y de los hospitales españoles, así como el gran número de ensayos clínicos que se desarrollan en el país. No obstante, ha defendido la necesidad de retener el talento investigador. "Tenemos muchos investigadores, pero exportamos mucho talento fuera de España. Es importante que consigamos retener ese talento y, después, impulsar la colaboración público-privada para transformar ese conocimiento en patentes y medicamentos", ha reivindicado.

EL PAPEL DE ESPAÑA EN EUROPA

Asimismo, durante el encuentro se ha debatido sobre el papel de España y Europa en el ámbito de los ensayos clínicos y la investigación. En este sentido, Barrero ha advertido de la pérdida de competitividad europea frente a China y ha lamentado que las últimas medidas regulatorias no hayan dado suficiente protagonismo a la investigación. "Ayer mismo se aprobó una regulación para mejorar las condiciones ante la falta de competitividad, que Europa ha tardado tres años en aprobar y que vuelve a dejar fuera la investigación, que queda en un segundo lugar", ha criticado.

Por su parte, la representante de Frente Amplio ha defendido la necesidad de avanzar hacia una Europa más autosuficiente en la producción y el desarrollo de las cadenas de suministro, y ha subrayado que España "tiene mucho que aportar en este ámbito".

En esta línea, García Comesaña ha reivindicado el papel de Europa como aliado en las políticas de investigación, al tiempo que ha manifestado la importancia de que España contribuya a reforzar la reserva estratégica europea.

Por último, Aparicio ha alertado sobre las alianzas entre Estados Unidos, China y Rusia, al tiempo que ha reivindicado el papel estratégico de Europa en materia sanitaria y la necesidad de impulsar políticas progresistas en la región. "España tiene un papel impresionante en salud en Europa y esto hay que seguir fortaleciéndolo", ha finalizado.