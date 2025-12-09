El PP culpa a Mónica García de los aplazamientos de citas y cirugías por la huelga de médicos

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha responsabilizado este martes al Gobierno y a la ministra de Sanidad, Mónica García, de las consecuencias de la primera jornada de huelga de médicos y facultativos convocada en todo el país, como los aplazamientos de citas y cirugías, y ha exigido la retirada de la reforma del Estatuto Marco que tramita el Ministerio de Sanidad.

Fuentes del PP señalan que, debido a la huelga de cuatro jornadas, no se podrán realizar unas 20.000 pruebas médicas en Andalucía; se suspenderán más de 10.000 consultas hospitalarias y de Atención Primaria en Castilla y León; se postergarán más de 200 intervenciones quirúrgicas en la Comunidad Valenciana; y se retrasarán más de 300 operaciones en Galicia.

Desde el PP exigen a Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad y que retire la reforma del Estatuto Marco iniciada por el Ministerio de Sanidad, así como que deshaga el "desaguisado" que ha provocado su ministra, Mónica García, que "ha sumido al Sistema Nacional de Salud en una crisis inédita".

"Ni pacientes, ni profesionales, ni comunidades autónomas, tienen por qué seguir pagando las consecuencias de la cerrazón de la ministra de Sanidad: exigimos que rectifique de forma inmediata y deje de poner en jaque la Sanidad Pública de nuestro país", finalizan desde el PP.