El PP culpa al Gobierno de provocar un "caos sanitario" y anuncia que se reunirá con el Comité de Huelga de médicos

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado este lunes el "caos" que ha provocado el Gobierno en el sistema sanitario tras la huelga convocada por varios sindicatos de profesionales médicos y facultativos de toda España hasta el viernes contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Dicho esto, ha anunciado que el PP se verá en los próximos días con el Comité de Huelga.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Fúnez ha responsabilizado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los paros previstos esta semana y ha asegurado que la política sanitaria "no ha sido importante" para el presidente porque "en ningún momento le ha aportado estabilidad en la medida en la que durante siete años hemos tenido seis ministros de Sanidad".

"El Gobierno de Pedro Sánchez está ninguneando a los españoles", ha afirmado Fúnez, que también ha arremetido contra la "política sectaria" de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha acusado de haber pasado de "la bata blanca al banco azul".

La dirigente del PP ha anunciado que se sentará con la OMC, la CESM y la asociación de estudiantes de medicina para escuchar sus peticiones "con rigor, sin sectarismo y sin populismo en diálogo constante con aquellos que hoy están llenando nuestras calles" tras haberse reunido en enero con los sindicatos médicos.

"El problema de la sanidad, que es grave en nuestro país, no se resuelve ni con sectarismo, pero tampoco se resuelve con populismo, sólo encontraremos vías de solución con un trabajo serio, con un diálogo constante y con un trabajo absolutamente riguroso", ha abundado.

También ha querido trasladar "todo su apoyo" a los pacientes que "están viendo como sus citas médicas están siendo aplazadas" o "sus pruebas canceladas". Fúnez ha exigido informes técnicos al Ministerio que detallen cuánto va a costar el nuevo acuerdo ante "un Gobierno que hace propuestas sin presupuestos".

FALTA DE PLAZAS

Desde el Partido Popular sostienen que el gran problema del Sistema Nacional de Salud reside en la "falta de médicos" y señala al Gobierno por negarse a ampliar las plazas MIR, según fuentes de la formación.

"Solo en la atención primaria se necesitan 4.500 médicos", sostienen fuentes populares que reiteran la importancia de no tener nuevos Presupuestos Generales del Estado para este año porque se necesita "más presupuesto" para tener "más médicos y pagarles mejor".

UNA ESTATUTO PROPIO

Los sindicatos médicos han llamado a la huelga a todos los sanitarios del país desde este lunes hasta el viernes en rechazo al anteproyecto de ley que recoge el nuevo estatuto Marco anunciado por el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García tras un pacto con los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF que ha encontrado la oposición de otras organizaciones sindicales.

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) exigen un estatuto propio que diferencie entre los médicos y el resto de trabajadores del sector sanitario que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.