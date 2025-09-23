El PP critica que Sanidad quiere "arrojar el problema" de la reforma del Estatuto Marco a las CCAA

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad para mostrar su rechazo al Estatuto Marco. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado este martes que el Ministerio de Sanidad, ante su "incapacidad" para abordar la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, pretenda ahora "arrojar el problema" a las comunidades autónomas a través de la "cogobernanza".

Los 'populares' han acusado en un comunicado la "incapacidad demostrada" de la ministra de Sanidad, Mónica García, para abordar una reforma "tan importante" como la del Estatuto Marco, después de la reunión que ha mantenido el Ministerio con los sindicatos del Ámbito de Negociación.

En esta línea, han reiterado su exigencia de que la propuesta de Estatuto Marco vaya acompañada de una memoria técnica, jurídica y económica, así como de presupuesto, para que las mejoras para los profesionales se puedan hacer realidad y no se queden en "papel mojado".

Asimismo, han aseverado que la situación laboral de la que se quejan los profesionales sanitarios se ve agudizada por una falta de profesionales que es "consecuencia" de que el Gobierno de España no oferte las plazas necesarias.

Con todo, el Partido Popular ha transmitido a sindicatos y profesionales sanitarios su apoyo a una reforma "seria y útil" del Estatuto Marco, que se haga "desde la lealtad institucional, el compromiso, el diálogo y el rigor".