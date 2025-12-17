El PP critica que Sanidad no oferta las plazas MIR necesarias y deja fuera a más de 6.700 médicos

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado este miércoles que el Ministerio de Sanidad no ha ofertado las plazas de médico interno residente (MIR) necesarias, puesto que hay 16.014 admitidos a la próxima convocatoria de examen para 9.276 plazas de Medicina, lo que significa que 6.738 médicos quedarán fuera.

Los 'populares' han denunciado esta situación, después del "caos y malestar" generados tras semanas de retrasos en la publicación de la lista de admitidos a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), y han subrayado la necesidad de habilitar más plazas MIR ante la "falta de médicos en España", que supone "la mayor amenaza" para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En este sentido, han acusado al Gobierno y al Ministerio de Sanidad de convertirse en el "principal escollo" para que los españoles tengan médico de Atención Primaria (AP), teniendo en cuenta que las plazas MIR son las que abastecen de profesionales al Sistema Nacional de Salud y su responsabilidad es "exclusiva" del Ejecutivo. Según ha indicado, se estima que están sin cubrir al menos 4.500 plazas de médicos de Atención Primaria.

El PP ha comentado que el caso de los médicos no es una excepción y se ha referido en este sentido al de Enfermería, donde ha indicado que se quedarán fuera 8.855 profesionales, así como al de Psicología, donde se han ofertado 280 plazas para 3.951 aspirantes, por lo que se quedarán sin ella hasta 3.671 profesionales.

A pesar de que las comunidades autónomas financian la práctica totalidad de las plazas de admitidos, el PP ha aseverado que el Gobierno "sigue bloqueando su ampliación". A este respecto, ha recordado que en la última convocatoria, apenas aumentó en 36 las plazas MIR para Atención Primaria, una cifra que ha tachado de "irrisoria" y ha indicado que refleja la "absoluta irresponsabilidad" del Ejecutivo.

Con todo ello, los 'populares' han acusado al Gobierno de parecer querer que la sanidad pública colapse para buscar confrontación en lugar de ofrecer los recursos, presupuestos y profesionales necesarios para atender a los ciudadanos.