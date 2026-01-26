El PP critica que el Estatuto Marco presentado por Sanidad no cuenta con el apoyo de médicos ni comunidades

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa sobre el acuerdo del Estatuto Marco. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado el anteproyecto del Estatuto Marco presentado este lunes por el Ministerio de Sanidad, al considerar que, en lugar de resolver los problemas del sistema sanitario, constituye un "paripé"" y no cuenta con el respaldo de médicos, comunidades autónomas, otros ministerios ni con todos los sindicatos del sector.

"El Sistema Nacional de Salud no vive de titulares vacíos ni de división y eso es precisamente lo único aporta la ministra de Sanidad con su anteproyecto del Estatuto Marco: supuestos compromisos que no son más que engaños porque no cuentan con las memorias jurídica, técnica y económica", han señalado fuentes del PP.

En este sentido, consideran que Mónica García ha firmado un "papel mojado", con el que sigue "ninguneando y despreciando" a los profesionales sanitarios y haciendo gala de su "falta de diálogo y acuerdo" con todas las partes del sector, "nada más que un brindis al sol que no va a ningún lado", han resaltado.

Asimismo, han reprochado a García que no formen parte del acuerdo los sindicatos médicos: "En la Sanidad sobran los muros de Sánchez y faltan manos tendidas y diálogo constante". Para los 'poulares' esta forma de gobernar está provocando las "numerosas huelgas" que están "poniendo en jaque al sistema".

"Es el Gobierno el responsable de cada una de las cancelaciones de citas y cirugías que estamos sufriendo todos los españoles. La situación es insostenible y la ministra se empeña en que siga siendo así", finalizan desde el PP.