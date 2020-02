El PP cree que el PSOE quiere regular la eutanasia para "ahorrar" en pensiones y dependencia

Publicado 11/02/2020 19:43:48 CET

El PP ha asegurado este martes que, detrás de la Ley de eutanasia que promueven los socialistas, está la "filosofía" de "evitar el coste social" que supone el envejecimiento en España y, por tanto, de "ahorrar" en materia de ayudas sociales, pensiones y dependencia de las personas mayores.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz adjunto en materia sanitaria del Grupo Popular, José Ignacio Echániz, al ser preguntado por la posición de su formación en el debate para la toma en consideración de la ley de eutanasia del PSOE que se celebra este martes en el Congreso.

En declaraciones a los medios, Echániz ha asegurado que en el país hay unas 200.000 personas susceptibles de ser tratadas con cuidados paliativos y que las que acceden a ellos "no llegan a la mitad". A su juicio, hasta que esta situación no se solucione no se puede hablar de eutanasia. De ahí, ha apuntado, que la apuesta del PP sea regular los cuidados paliativos.

A su juicio, esta apuesta del PSOE por la eutanasia responde a "una filosofía de la izquierda para evitar el coste social del envejecimiento del país por la vía del recorte en prestaciones de derechos sociales, de ayudas y de gasto en materia de sanidad, pensiones y dependencia".

CAMBIO DE POSTURA EN MENOS DE DOS AÑOS

El diputado del PP ha asegurado que existen en la actualidad problemas de financiación del Estado del Bienestar. "Estamos hablando de que cada vez que una de estas personas fallece o fallece empujada por la vía de la eutanasia, el Estado se está ahorrando muchísimo", ha declarado.

Por eso cree que "para el PSOE, la eutanasia es una política de recortes en servicios necesarios para las personas que más lo necesitan" y aquellas que "han contribuido con su esfuerzo, su trabajo y dedicación y sus cuotas a las Seguridad Social a mantener el Estado del Bienestar".

Echániz también ve el texto como un "capricho" de los socialistas y apunta que "hace menos de dos años" estaban votando en contra de una norma similar. A su juicio, este cambio de postura se debe a la "radicalización" del partido de Pedro Sánchez y a la "adopción de la agenda política de Podemos" desde que la formación le sustenta en la Moncloa.