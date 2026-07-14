Archivo - El PP considera "una nueva decepción" la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada anunciada por Sanidad - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) considera "una nueva decepción" la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) anunciada este martes por el Ministerio de Sanidad, la cual contempla un incremento de las mismas en casi un 4 por ciento con respecto a la convocatoria anterior, pasando de 12.366 a 12.850.

Esta consideración es "especialmente" acusada "en aquellas categorías que más necesitan un aumento de profesionales, como es el caso de la Atención Primaria", han indicado fuentes 'populares', que han asegurado que, "como siempre, el electoralismo de la ministra de Sanidad se topa con la dura realidad". A Mónica García "solo le preocupa el titular, pero no la mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS)", han subrayado.

"La Atención Primaria es la puerta de entrada de la mayoría de los españoles al sistema sanitario y, según los datos del propio Ministerio, actualmente hacen falta 4.500 profesionales en esta categoría y se estima que, para el año 2029, harán falta 5.500", han continuado, para rechazar que, ante ello, se ha optado desde el Gobierno por "aumentar apenas 13 plazas". Al respecto, han manifestado que "los propios informes del Ministerio pedían para este año que fuesen 200 más".

A su juicio, esta medida supone una "desfachatez", que creen que "se une la incoherencia de un Gobierno que dice defender la Salud Mental de boquilla". No obstante, "a la hora de la verdad, apenas aumenta 13 plazas para Psicología Clínica o 10 para Psiquiatría", han puesto de manifiesto.

ASEGURA QUE SE HA PRODUCIDO UN RECORTE DE RECURSOS

"No es de recibo que el Gobierno recorte y escatime recursos ante el principal problema que tiene nuestro sistema sanitario", han proseguido desde el PP, para agregar que "aún menos" lo es "si, para excusarse, la ministra lo que intenta hacer es oposición a un Gobierno de hace ocho años en lugar de afrontar la realidad y las circunstancias actuales, que nada tienen que ver con el año 2018".

En este sentido, han explicado que García se encuentra "más cómoda" haciendo "oposición", ya que "es ahí donde la volverán a colocar los madrileños en mayo". "Si eso es lo que quiere hacer, como siempre hace, que deje su cargo y den paso a un Gobierno que sí solucione el caos que ha generado con su sectarismo y que sí ofrezca planificación y soluciones a la falta de profesionales", han finalizado.