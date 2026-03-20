El PP busca condicionar la entrada en vigor de la ley de cribado neonatal a la aprobación de un presupuesto específico

Archivo - Prueba del talón a un recién nacido. - ISAYILDIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la proposición de ley de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que propone que la normativa no entre en vigor hasta que el Ministerio de Sanidad establezca una partida presupuestaria que garantice la plena implementación de la misma.

Los distintos grupos parlamentarios han registrado sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, a la proposición de ley impulsada por el PSOE para reforzar y garantizar un acceso homogéneo al programa de cribado neonatal en España; la conocida como prueba del talón, que permite detectar y tratar precozmente distintas enfermedades.

El grupo 'popular', además de demandar recursos económicos, ha incluido en sus enmiendas una modificación para evitar la inequidad territorial en el acceso a estas pruebas, dado que en la actualidad cada comunidad autónoma puede ampliar por su cuenta el número de enfermedades analizadas, más allá de lo que establece el Ministerio de Sanidad, lo que hace que algunos territorios tengan un cribaje más extenso que otras, de hasta 43 enfermedades.

"La cartera común básica deberá incluir todas aquellas enfermedades entre las 43 citadas que cumplan los criterios establecidos para las 12 ya incluidas actualmente", recoge la enmienda presentada a este respecto. Además, el PP concreta en otra enmienda que se añadan a la cartera básica el cribado de enfermedad de Pompe y de mucopolisacaridosis tipo 1.

Por su parte, PSOE y Sumar han registrado de forma conjunta cinco enmiendas para garantizar la evaluación periódica del programa de cribado neonatal por parte de la Ponencia de Cribado Poblacional "cada año y de manera continuada, cuando se identifiquen patologías susceptibles de ser incorporadas al programa", modificando así el texto original en el que se instaba a hacerlo, como mínimo, cada dos años.

A este respecto, cabe destacar que el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas e INGESA, ya elabora desde el año 2016 un informe de evaluación anual del programa de cribado neonatal.

Las enmiendas de los partidos del Gobierno también hacen referencia a la inclusión de mecanismos para garantizar e institucionalizar la participación de sociedades científicas, expertos externos y asociaciones de pacientes y familiares en la evaluación del programa. Asimismo, piden una actualización del Documento Marco de Cribado Poblacional, aprobado en 2010.

RESPETO A LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) insiste en sus enmiendas en el respeto a las competencias autonómicas, de forma que las comunidades autónomas puedan seguir incorporando en sus respectivas carteras de servicios aquellas ténicas o procedimientos de cribado neonatal adicionales no incluidos en la cartera común, como se hace en la actualidad.

Otra de las enmiendas de este grupo recoge que la evaluación de los programas de prueba del talón se amplíe a otros, como el cribado auditivo. Además, pide que el texto garantice que no se eliminen pruebas ya implementadas a menos que esté muy justificado. "Puede parecer obvio, pero ha pasado en algún país con algunos cribados cuyos tratamientos fracasaron", precisa.

Con el objetivo de aumentar la rendición de cuentas del Gobierno, el PNV introduce una enmienda que obliga al Ejecutivo a presentar un informe al Congreso de los Diputados sobre las conclusiones de la revisión de cribados neonatales y las medidas adoptadas para la actualización de la cartera común.

En la misma línea de autonomía, Junts per Catalunya ha presentado una enmienda a la proposición de ley para que, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, el Ministerio de Sanidad inicie los trámites para el traspaso de competencias pendientes a la Generalitat.

Por último, Vox ha presentado enmiendas para que se añadan sistemáticamente nuevas pruebas de cribado para detectar tempranamente más enfermedades no incluidas en la prueba de talón, como las pruebas de cariotipo, FISH o arrayCGH, paneles de genes o exoma.

En otra enmienda, Vox busca eliminar el criterio de coste-efectividad para incluir patologías en el cribado, ya que "basarse en el criterio de coste-efectividad supondría que numerosas enfermedades, especialmente las raras, quedarían excluidas por su reducida prevalencia".