PP acusa a Sanidad de "excluir" a médicos del Estatuto Marco y responsabiliza a Sánchez y Mónica García de la huelga

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al Ministerio de Sanidad de "excluir" a los representantes de los médicos de las negociaciones para el futuro Estatuto Marco y responsabiliza "directamente" a Pedro Sánchez y a la ministra Mónica García por la huelga de médicos por emprender una "estrategia de confrontación".

Así lo ha señalado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, que ha mantenido una reunión con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para escuchar sus reivindicaciones. Este encuentro, según informa el PP, se enmarca dentro de las distintas convocatorias de huelga anunciadas por estos profesionales especialistas contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y la actitud de "discriminación" del Gobierno respecto a la negociación para la reforma del mismo.

De esta manera, el PP ha querido escuchar de primera mano las reivindicaciones y principales problemas de los médicos, como manera de reconocer de manera expresa el papel esencial que desempeñan estos especialistas en el Sistema Nacional de Salud, junto al resto de profesionales.

Por ello, el PP advierte que no puede compartir ni apoyar la actitud del Ministerio de Sanidad por "excluir" a los profesionales de las negociaciones para el Estatuto Marco. Los populares señalan que dicha "exclusión" ha llegado después de la falta de rigor, tanto en el fondo como en la forma, con la que ha conducido todo el proceso de negociación la ministra Mónica García.

"Es inadmisible que el Ministerio de Sanidad haya excluido y aislado a una parte esencial del Sistema Nacional de Salud, como son los médicos, de las negociaciones para el futuro Estatuto Marco", ha denunciado Carmen Fúnez, que reivindica que "en la Sanidad no puede haber muros, como los que defiende Pedro Sánchez entre españoles".

La vicesecretaria del PP acusa a Sánchez y a Mónica García de haber emprendido una "estrategia de confrontación y ninguneo institucional" tanto contra las comunidades autónomas como contra los médicos. "El caos, sectarismo y falta de diálogo del Gobierno vuelve a repercutir en el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y lo pagamos todos los españoles", ha lamentado.

En la reunión, el PP ha abogado por avanzar en mejoras para el colectivo médico, con medidas que habrán de pasar por una mayor incorporación de profesionales sanitarios al sistema, una cuestión que supone el principal problema de la Sanidad Pública y que es responsabilidad exclusiva del Ministerio. Así, recuerdan que el Gobierno debería haber aumentado de "forma clara" el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada y no lo ha hecho.

"Para nosotros, los pacientes están en el centro del Sistema Nacional de Salud, pero los profesionales son el eje y pilar fundamental del mismo y debemos cuidarles", ha afirmado Fúnez, que se ha mostrado a favor de apoyar mejoras laborales para los médicos y el resto de profesionales sanitarios, siempre que se aborden desde el rigor y la responsabilidad, y cuenten con las preceptivas memorias jurídica, técnica y económica.