El PP acusa al Gobierno de poner en entredicho la Formación Sanitaria Especializada por su "pésima gestión"

Imagen de archivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este jueves al Gobierno de poner en entredicho la Formación Sanitaria Especializada por su "pésima gestión", tras la petición de una auditoría externa e independiente por parte de la Asociación MIR España.

Según fuentes del PP, al número de plazas "claramente insuficiente" y a la dimisión en bloque de los comités de expertos que debían preparar los exámenes, el Gobierno ha ido sumando "retrasos ilegales" en la publicación de los listados de admitidos, "cambios injustificados y errores administrativos".

"Todo ello, además, añadido a las numerosas incidencias y fallos durante la propia celebración de los exámenes, que solo ha generado incertidumbre, indefensión y pérdida total de confianza por parte de los profesionales", añaden los 'populares'.

Para el PP, el principal problema que enfrenta el Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales, que considera que debe paliarse con una ampliación "firme y suficiente" del número de plazas MIR y "cuidando y atrayendo" el talento que "España tiene y no puede desperdiciar".

No obstante, el PP lamenta que desde el Gobierno de Sánchez se haga "todo lo contrario". "Se ataca a los profesionales, se utiliza el Ministerio de Sanidad como plataforma electoral y se insulta al resto de administraciones por sectarismo", agrega.

Por último, advierte de que la consecuencia de esta forma de "desgobernar" se volverá a ver la semana que viene, cuando una nueva huelga de médicos "colapsará" los hospitales y centros de salud de toda España. "Los damnificados, como siempre, serán todos los pacientes que verán sus citas canceladas o postergadas. Con Sánchez y García, la sanidad, cada día peor", concluye.