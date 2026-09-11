El PP achaca la huelga médica indefinida a la "soberbia" y "falta de diálogo" de Mónica García y Pedro Sánchez

Archivo - Imagen de archivo de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha achacado la huelga indefinida que los sindicatos médicos han convocado a partir del 28 de octubre a la "soberbia" y "falta de diálogo" de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Otra huelga que pagarán, como siempre, los pacientes. Queda acreditado que el Gobierno es parte del problema, no está en la solución", ha aseverado Fúnez en una publicación en la red social 'X' tras el anuncio de las organizaciones sindicales médicas, que buscan expresar su rechazo al proyecto de ley aprobado por el Gobierno y demandar un Estatuto Marco propio.

Fuentes 'populares' han puesto de manifiesto que la reforma del Estatuto Marco "nunca debió haber salido del Consejo de Ministros sin el apoyo de los profesionales sanitarios y sin el acuerdo con las comunidades autónomas, que son quienes gestionan el día a día del Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, han apuntado que informes de los ministerios de Economía, Hacienda y Función Pública denuncian la "falta de rigor y de previsión" por parte de Sanidad por no calcular el coste real de la reforma ni explicar cómo se va a financiar ni cómo se ampliará el número de profesionales suficiente para llevarla a cabo. "Ni siquiera dentro del Gobierno ven viable esta norma", han reprochado.

En este contexto, han afeado a Pedro Sánchez que, en lugar de parar la norma, diera su visto bueno para trasladarla al Congreso de los Diputados "de forma totalmente irresponsable". "Hoy vemos el resultado: una huelga indefinida convocada, cuyas consecuencias sufrirán los pacientes y engordará las listas de espera", han señalado para afirmar que el Gobierno ha convertido a los españoles en "rehenes" del conflicto.

"La sanidad es otra muestra del colapso al que este Gobierno está sometiendo a nuestro país. Pedro Sánchez no puede lavarse las manos como ha hecho con la invasión de Ceuta, con el apagón histórico o con el accidente de Adamuz. Su negligencia y pretendida ceguera ha permitido que el conflicto se pudra, prefiriendo proteger a su ministra antes que proteger a los pacientes", han denunciado.

En esta línea, los 'populares' han puesto de manifiesto que esta huelga también es "contra Pedro Sánchez". "Él y su ministra están en el conflicto. No en la solución", han finalizado.