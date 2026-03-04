La Policía realizó 138 detenciones por agresiones a sanitarios tras aumentar las denuncias un 26% en 2025

El Interlocutor de Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, y el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, en el balance de agresiones a sanitarios de 2025 - POLICÍA NACIONAL

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional realizó 138 detenciones relacionadas con agresiones a sanitarios en 2025, un año en el que subieron las denuncias un 26% y se llevaron a cabo 11.000 intervenciones policiales, concretamente más de 3.500 en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias.

"Tenemos un problema, los sanitarios están siendo agredidos y la mayoría no denuncia", ha señalado el Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas (Madrid) junto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo.

En 2025 se contabilizaron un total de 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior, "observándose un aumento de los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas", según ha destacado la Policía en una nota de prensa.

AMENAZAS Y LESIONES CON INTIMIDACIÓN También se ha puesto de relieve que, durante el pasado 2025, los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidación, violencia física y violencia psíquica.

No obstante, la Policía ha subrayado que el hecho de que el número de denuncias recibidas en el año 2025 se haya incrementado de forma significativa con respecto a las del año 2024 no implica, en principio, un aumento de las agresiones.

Para los responsables policiales, esto es el resultado de una mayor concienciación por parte del colectivo sanitario de la importancia de la denuncia y de asumir una actitud de "tolerancia cero" ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares o acompañantes, aunque en líneas generales creen que deberían tramitarse más denuncias.

"La casuística es variable", ha comentado el comisario López Gordo, en referencia a casos relacionados con la dosis de medicamentos o la tardanza en recibir atención. "Hay que concienciar para que haya denuncias, eso es lo importante", ha expuesto.

DATOS POR PROVINCIA Y FRANJA HORARIA

Las provincias con mayor incidencia en plantillas de la Policía Nacional fueron Sevilla, Málaga y Cádiz, mientras que los lunes y martes, entre las 11 y las 12 horas, fueron los días con mayor número de casos.

Por otro lado, los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como viene siendo habitual, seguidos de los enfermeros.

Además, la Policía ha recordado que son 76 los agentes que ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, estableciendo canales bidireccionales de comunicación fluidos con el sector sanitario.

La problemática empezó a abordarse desde el punto de vista policial desde el año 2017, en el que se implantó la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud.

Desde entonces, más de 50.000 profesionales han recibido instrucción impartida por la Policía Nacional en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones, tanto en forma presencial como online.