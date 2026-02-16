Podemos critica que la ley de Mónica García no acaba con la privatización en sanidad y apoya la huelga de médicos

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reprochado que la ley impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, no deroga completamente la norma que permite la externalización sanitaria y ha apoyado a los médicos que realizan huelga, al subrayar que es necesario movilizarse por el deterioro del sistema de salud.

En rueda de prensa este lunes, el dirigente 'morado' se ha mostrado crítico con el proyecto de ley para limitar las privatizaciones en el sistema sanitario, al sostener que no se termina con la ley que aprobó en su día el expresidente José María Aznar.

"Nosotros queremos poner fin a esa colaboración público-privada que lo que supone es deteriorar la sanidad. Esa colaboración público-privada es un eufemismo de la degradación de la sanidad pública y del incremento exponencial de la cuenta de beneficios de entidades privadas sanitarias, que es lo que se está produciendo en todas las comunidades que gobierna el PP, con el ejemplo palmario y paradigmático de Quirón", ha lanzado durante su comparecencia.

Para Fernández, la privatizaciones en la Comunidad de Madrid son una "una absoluta vergüenza" y "no se va a prohibir con esa ley que ha presentado Mónica García", ha apostillado.

Por otro lado, ha destacado que alrededor de 200.000 médicos están llamados a la huelga con una sanidad pública que "cada vez está más deteriorada" y "más asfixiada", como también lo perciben a su juicio los ciudadanos.

"A nuestro juicio es incontrovertible que hay que cambiar el modelo en su conjunto para que los gobiernos del PP no sigan degradando la Atención Primaria, para que las urgencias sanitarias no estén colapsadas como suceden las más de las veces, para que no se siga precarizando a los sanitarios en su conjunto", ha agregado.