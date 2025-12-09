Podemos avisa a Mónica García que no podrá contar con sus votos si su plan de desprivatizar la sanidad no es real

El diputado y portavoz adjunto de Podemos, Javier Sánchez Serna, a su llegada a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha avisado al Gobierno y a la ministra de Sanidad, Mónica García, que no podrá contar con sus votos si su propuesta para acabar con la ley que permite la gestión privatizada en sanidad no es real.

Del mismo modo, ha avanzado que registrará su propia proposición de ley para acabar con esta norma, tras la polémica que rodea al Hospital de Torrejón (Madrid) y el presunto rechazo de pacientes no rentables para la empresa que dirige el centro.

"Si lo que nos presenta el Gobierno es una propuesta a medias, si es una propuesta que no garantiza recuperar la titularidad y la gestión pública de los centros públicos, o que deroga de verdad la ley 15797 y se prohíbe de verdad la privatización, sin excepciones y puertas ratas por detrás (...) No se va a poder contar con los votos de Podemos", ha exclamado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

El parlamentario 'morado' ha recordado que en la legislatura pasada ya salió el debate sobre la desprivatización del sistema sanitario de salud con declaraciones públicas de la que fuera ministra del ramo, Carolina Darias, pero su proyecto de ley no era ambicioso entonces y se opusieron a él.

En consecuencia, ha desgranado que solo respaldarán una reforma que termine con la gestión externalizada en sanidad de forma completa y ha detallado que Podemos registrará su propia proposición de ley para derogar esta norma, que fue aprobada por el Gobierno presidido por José María Aznar. También apunta a la reconfiguración de la ley de contratos públicos.

POSIBLES DELITOS EN EL HOSPITAL DE TORREJÓN

Sánchez Serna ha justificado esta iniciativa tras la polémica que rodea al grupo Ribera Salud, que gestiona el Hospital de Torrejón, con los audios publicados de su CEO sobre presunto rechazo de pacientes o de pruebas diagnósticas no rentables en este centro hospitalario.

En este sentido, ha reprochado que los planes para "elevar listas de espera para reducir costes y magnificar beneficios de empresas" no son admisibles en democracia, que no puede dejar la salud de los ciudadanos en "CEOs sin escrúpulos".

A su juicio, este caso apunta a posibles crímenes contra el interés general de la ciudadanía "que no pueden quedar impunes" y por eso la formación morada ha presentado una querella contra el grupo Ribera Salud.

De todas formas, ha incidido en que no es suficiente que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, "acabe delante de un juez" sino que es imprescindible cambiar la legislación para echar de la sanidad pública a empresas que conciben la salud como un "Excel" y echar a "gobiernos cómplices" con ellas como el que preside Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.