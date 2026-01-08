La población mundial en riesgo por tracoma cae un 94% desde 2002 y se sitúa en menos de 100 millones por primera vez

Archivo - Tracoma. - OMS - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que 97,1 millones de personas necesitan intervenciones contra el tracoma en todo el mundo, de forma que la cifra de afectados es inferior a los 100 millones por primera vez desde que hay registros mundiales y supone un descenso del 93,5 por ciento frente a los 1.500 millones en riesgo que se estimaban en 2002.

Para la OMS, este hito es resultado de décadas de esfuerzos sostenidos por parte de los ministerios de salud nacionales, las comunidades locales y los socios internacionales frente a esta enfermedad tropical desatendida (ETD), provocada por la bacteria 'Chlamydia trachomatis' y considerada la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo.

"La reducción de la población que requiere intervenciones contra el tracoma a menos de 100 millones demuestra el firme liderazgo de los países y la implementación constante de la estrategia SAFE", ha afirmado el director del Departamento de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS, Daniel Ngamije Madandi.

Ngamije ha puesto en valor la eficacia de la estrategia SAFE, que contempla cirugía para tratar la triquiasis tracomatosa, la etapa cegadora del tracoma; antibióticos para eliminar la infección; y limpieza facial y mejora ambiental para reducir la transmisión y mantener los avances alcanzados frente a la enfermedad, que se busca erradicar como problema de salud pública mundial para 2030.

Desde la OMS, han destacado que el progreso mundial en la lucha contra el tracoma ha sido posible gracias a la participación y alianza de partes interesadas, como organizaciones no gubernamentales implementadoras, instituciones académicas y donantes, así como a la colaboración de muchas de estas entidades en la Coalición Internacional para el Control del Tracoma (ICTC, por sus siglas en inglés).

En paralelo, el organismo ha destacado la donación de más de 1.100 millones de dosis de azitromicina por parte de Pfizer a través de la Iniciativa Internacional contra el Tracoma (ITI, por sus siglas en inglés), lo que ha permitido a los ministerios de salud distribuir medicamentos donados de forma eficiente y eficaz, así como fortalecer los sistemas de salud comunitarios.

SE REQUIEREN 257 MILLONES DE EUROS

Pese a que la reducción del 94 por ciento alcanzada es un "logro notable", la presidenta del ICTC, Michaela Kelly, ha alertado de que casi 100 millones de personas siguen en riesgo y ha señalado que se necesitan casi 257 millones de euros (300 millones de dólares) para cubrir la falta de financiación destinada a cirugía, antibióticos, estudios e investigación prioritaria para alcanzar la meta mundial de eliminación de 2030.

"El ICTC seguirá ofreciendo una plataforma para que las partes interesadas globales colaboren y maximicen su contribución a los ministerios de salud en apoyo a las metas de eliminación", ha añadido.

Asimismo, la OMS ha destacado iniciativas como el Proyecto Global de Mapeo del Tracoma (GTMP, por sus siglas en inglés) y Tropical Data por su papel en la reducción global de la prevalencia y la mejora de la capacidad coletiva de monitorización. Desde 2012, a través del de ambos programas, se ha examinado por tracoma a una media de una persona cada 25 segundos.

"Detrás de cada logro se encuentran millones de historias individuales de personas cuya visión ha sido protegida", ha resaltado el director del ITI, PJ Hooper. "El progreso de hoy solo es posible gracias al trabajo incansable de los ministerios de salud, las comunidades locales y los socios que han trabajado en estrecha coordinación y sólida colaboración para implementar la estrategia SAFE. El ITI se enorgullece de haber contribuido a este éxito", ha apuntado.

Los 27 países validados por la OMS como países que han eliminado el tracoma como problema de salud pública hasta la fecha son Benin, Burundi, Camboya, China, Egipto, Fiji, Gambia, Ghana, India, Irán, Iraq, Laos, Malawi, Malí, Mauritania, México, Marruecos, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Arabia Saudita, Senegal, Togo, Vanuatu y Vietnam.

Los esfuerzos para eliminar el tracoma están alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.3, que exige poner fin a la epidemia de enfermedades tropicales desatendidas (ETD), así como con la hoja de ruta de las ETD 2021-2030, que apunta a la eliminación mundial del tracoma para 2030.