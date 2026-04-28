El PNV insta a Sánchez a asumir la negociación con los médicos porque Mónica García está ya en su campaña en Madrid

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma la negociación con los médicos que están en huelga porque, a su juicio, la ministra de Sanidad, Mónica García, "no está acertando" en este asunto y además, teme que esté centrada en su campaña para ser candidata de Más Madrid a las elecciones madrileñas y ponga este tema "en lista de espera de sus prioridades".

Así lo ha dicho Vaquero en una rueda de prensa en el Congreso, avanzando que esa será la exigencia que planteará este miércoles al presidente Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el hemiciclo. La pregunta que le formulará versa sobre sus prioridades y sobre la forma en que pretende llevar adelante sus planes con una aritmética parlamentaria negativa. "¿O vamos a estar con promesas y mensajes de campaña hasta que termine la legislatura?", se ha preguntado.

En este contexto, ha anticipado que demandará que el presidente tome las riendas de la negociación con los facultativos porque la ministra "no está acertando" o "no está poniendo todo de su parte" para buscar una solución.

"Si la ministra tiene ahora entre sus prioridades su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el presidente tiene que asumir este tema como propio", ha enfatizado Vaquero, incidiendo en que "con la salud no se juega" y emplazando al presidente a tomar medida para paliar los efectos negativos de la huelga de médicos.

Vaquero ha subrayado que las listas de espera hoy recaen sobre las "espaldas" de Sánchez y que se trata de un asunto que "hay que abordar con celeridad y con urgencia" como está tratando de hacer el Gobierno vasco con sus medida para "menguar los efectos negativos" de la huelga.