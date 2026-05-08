El plazo para presentar ofertas al Acuerdo Marco de renovación de TAC finaliza el 11 de mayo

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado de que el próximo lunes 11 de mayo finaliza el plazo para presentar ofertas al Acuerdo Marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de tomografía axial computarizada (TAC), parte del Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria (Plan AMAT-I).

El Acuerdo Marco tiene un valor estimado de 46,8 millones de euros para la adquisición de 62 equipos TAC, con los que el Ministerio de Sanidad busca renovar y ampliar el parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud (SNS), y aportará un ahorro estimado en más de ocho millones de euros.

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana son las once comunidades autónomas que se han adherido a este acuerdo marco, así como Ceuta y Melilla y el Ministerio de Defensa.

El objeto del acuerdo marco es la selección de suministradores de equipos de TAC, así como la fijación de las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos basados en este acuerdo y el tipo de mantenimiento aplicable a estos equipos. Como novedad, los licitadores podrán ofertar un arrendamiento con y sin opción de compra del equipo.

El primer Acuerdo Marco para el suministro de TAC entró en vigor en el primer trimestre de 2021, como parte del Plan INVEAT (Inversiones en equipos de alta tecnología), y este segundo acuerdo marco, que forma parte del Plan AMAT-I 2026, tendrá un plazo de vigencia previsto de 24 meses, con la posibilidad de prórroga por 12 meses.

Los diferentes equipos de tomografía computarizada que se pueden adquirir en este Acuerdo Marco se recogen en cinco lotes, donde se diferencian las distintas modalidades: Lote 1, TAC de 38 mm de cobertura del detector; Lote 2, TAC de 38 mm de cobertura del detector (con doble energía y cardio avanzado); Lote 3, TAC de 76 mm de cobertura del detector (con espectral y cardio avanzado); Lote 4, TAC de simulación de radioterapia; Lote 5, TAC de simulación de radioterapia con espectral, este último como lote novedoso respecto de los lotes incluidos en el Plan INVEAT.