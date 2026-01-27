La Plataforma TCAE Unidos por el C1 rechaza el Estatuto Marco firmado entre Sanidad y sindicatos del Ámbito

Archivo - Sanitarios durante la manifestación de técnicos sanitarios, frente al Ministerio de Sanidad, a 17 de octubre de 2024, en Madrid (España). Más de dos mil técnicos sanitarios, procedentes de todas las provincias de España, según las previsiones de - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1 ha rechazado este martes el Estatuto Marco firmado entre el Ministerio de Sanidad y la mayoria de los sindicatos del Ámbito de negociación (UGT, CCOO, CSIF y SATSE), al considerar que supone "un nuevo episodio de maltrato profesional" hacia los TCAE.

La organización denuncia que se impulsa un nuevo texto sin haber ejecutado antes la correcta clasificación del colectivo en el subgrupo C1, tal y como recoge el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que obliga a la adecuación real de los grupos profesionales firmado por el propio Gobierno, Ministerio de Hacienda y Función Pública junto a los sindicatos CCOO y UGT.

"No se puede firmar un nuevo Estatuto cuando el vigente se incumple de forma consciente y reiterada", advierten en un comunicado en el que amenazan, "ante esta nueva agresión" de los que consideran sus derechos, con endurecer las acciones de protesta en todo el territorio nacional, "si no existe una rectificación inmediata"; así, no descartan concentraciones y movilizaciones; paros y acciones coordinadas y la convocatoria de huelga indefinida del colectivo.

Del mismo modo, lamentan que los sindicatos firmantes no hayan defendido con "rotundidad" los derechos profesionales del colectivo, al firmar un Estatuto que les niega el C1. "Nos niega el reconocimiento como profesión sanitaria. Mantiene una clasificación obsoleta. Consolida un agravio comparativo con otros profesionales y con Europa", señalan, afirmando que se trata de un "maltrato" que es "político, institucional y sindical".

"Aplicar la equiparación solo a unos colectivos y negarla a los TCAE es una discriminación injustificable, que nos sitúa fuera de los estándares europeos que el propio Estado dice asumir", añaden, recordando que En la mayoría de países de la Unión Europea, los profesionales equivalentes a los TCAE tienen un reconocimiento acorde a su titulación exigida.