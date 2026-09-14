La Plataforma de Organizaciones de Pacientes llama a intensificar el diálogo para evitar la huelga médica indefinida

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital La Princesa, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha hecho un llamamiento a los sindicatos médicos, al Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas y a las demás partes involucradas para que intensifiquen el diálogo con el objetivo de evitar la huelga indefinida que hay convocada a partir del 28 de octubre.

La POP, aunque ha reconocido la legitimidad de las reivindicaciones de médicos y facultativos, ha expresado que la huelga es una "mala noticia" para el conjunto del sistema sanitario, debido a su impacto en citas programadas, listas de espera y continuidad asistencial, aumentando la presión sobre un sistema sanitario que "ya atraviesa una situación compleja".

"Siempre hemos estado al lado de nuestros médicos. La relación entre profesionales y pacientes es fundamental, y nuestra salud depende de su buen hacer. Queremos que tengan las mejores condiciones posibles, pero también debemos recordar que cada jornada de huelga afecta a pacientes que llevan meses esperando una consulta, una prueba diagnóstica, un tratamiento o una intervención", ha precisado la presidenta de la POP, Carina Escobar.

Desde la entidad han apuntado que las repercusiones asistenciales son especialmente graves para las personas con enfermedades crónicas, pluripatología, discapacidad, dependencia o tratamientos continuados. Muchas de ellas deben desplazarse kilómetros y acudir a los centros sanitarios en condiciones de salud delicadas, en ocasiones sin haber recibido información previa de que su consulta o prueba ha sido cancelada.

"Esto no solo supone una pérdida de tiempo o un desplazamiento innecesario. Puede agravar la salud y, sobre todo, aumenta la incertidumbre y deteriora la confianza de los pacientes en el sistema sanitario", ha advertido Escobar.

ESPACIOS PARA EL ACUERDO

En este contexto, la plataforma ha destacado que el proceso de reforma del Estatuto Marco, que motiva la futura huelga, "todavía ofrece espacios políticos e institucionales para trabajar y negociar", dado que continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde se pueden trasladar propuestas a los grupos políticos y plantear enmiendas.

En este sentido, ha pedido al Comité de Huelga, al Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas y al resto de las partes implicadas un "último esfuerzo" para "acercar posiciones" y evitar que el conflicto "vuelva a recaer sobre los pacientes".

Por otra parte, ha reclamado que toda la actividad suspendida cuente con un plan concreto de recuperación que establezca plazos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento, priorizando a las personas en situación de mayor vulnerabilidad clínica y social.

En paralelo, ha demandado que se explique a la población el estado de la situación, incluyendo los motivos concretos de la convocatoria, los avances alcanzados durante la negociación del Estatuto Marco y las cuestiones que continúan abiertas, así como los acuerdos que se han alcanzando en distintas comunidades autónomas.

"Si los pacientes y la sociedad van a soportar las consecuencias de la huelga, deben disponer de información clara sobre el porqué de la convocatoria, su alcance, las medidas adoptadas para reducir su impacto y cómo se recuperará toda la actividad asistencial suspendida", ha subrayado el director general de la POP, Pedro Carrascal.