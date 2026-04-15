La plataforma 'Nursia Up', la primera red social para las enfermeras

La plataforma 'Nursia Up'. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) y los colegios provinciales han impulsado la iniciativa 'Nursia Up', plataforma que está diseñada para reunir a la comunidad enfermera y fomentar el conocimiento compartido, la colaboración y el desarrollo profesional, para consolidarse como el "gran ecosistema" de la Enfermería en España.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, que ha participado en la presentación realizada en el campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, ha declarado que esta plataforma supone un "paso estratégico" hacia la modernización y fortalecimiento de la profesión, apostando por "un espacio común que va mucho más allá de una aplicación o una red social".

Esta plataforma, según sus promotores, responde a la necesidad de adaptar la profesión a los nuevos tiempos y proyectar una imagen de la Enfermería "moderna, actualizada y altamente profesionalizada".

Por su parte, la vicepresidenta I del CGE durante la presentación, Raquel Rodríguez Llanos, ha recalcado que la Enfermería actual "rebosa talento", pero también que "hacía falta canalizarlo" para que pudiera llegar a cada rincón del país, a todos los profesionales que quieren conocer los últimos avances, que quieren conectar con las enfermeras y enfermeros referentes de su ámbito de actuación y que quieren que se escuche su voz y compartir su experiencia.

Con esta plataforma, los contenidos "clave" como la investigación, las oposiciones, los premios, las becas y toda la actualidad de la profesión se acercan "de manera personalizada" a cada profesional. Además, 'Nursia Up' incluye un muro social donde compartir conocimientos, así como la posibilidad de crear chats y grupos de trabajo con profesionales con los mismos intereses.

ADAPTARSE A LA REALIDAD DIGITAL ACTUAL

Por su parte, el enfermero del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, Héctor Lafría, ha realizado su monólogo 'Te adaptas o te apartas', en el que ha subrayado la importancia de adaptarse a la realidad actual, donde la tecnología es una de las principales herramientas dentro del sistema sanitario.

"Sabemos que los microorganismos son capaces de mutar para resistir, y las enfermeras tenemos que mutar para cuidar mejor", ha afirmado. Asimismo, Lafría ha puesto en valor que la salud digital no va de inteligencia artificial ni de redes sociales, sino de "algo más profundo", de la conexión y de que la Enfermería sea "una red viva que se conecte, evolucione y se adapte en este nuevo ecosistema sanitario".

Por su lado, Carlos Hernández y Teresa Rodríguez, del equipo 'Nursia Up', han explicado que esta plataforma es un espacio donde cualquier enfermero o enfermera, estudiantes, profesores o jubilados pueden "compartir experiencias, reflexiones, dudas, trabajos o investigaciones".

En esta plataforma, al mismo tiempo, se podrán publicar "contenidos sensibles", que el resto de plataformas, en ocasiones, censuran. Los usuarios de ésta podrán compartir sus ideas con imágenes, vídeos, enlaces y documentos, para comenzar a "interactuar con la comunidad".

"Podemos comentar, opinar, reaccionar y empezar a construir nuestra propia red dentro de 'Nursia'. Siguiendo a otros usuarios, iniciando conversaciones con ellos, empezando a formar parte de una comunidad enfermera realmente viva", ha detallado Hernández.

GENERAR COMUNIDAD

Asimismo, en el apartado de 'Comunidad' las enfermeras pueden descubrir a otros profesionales, ver lo que hacen, a qué se dedican, cuáles son sus intereses o ver qué publican. También da la posibilidad de crear chat exclusivos, para crear grupos con el resto de compañeros de trabajo o de facultad. La plataforma también cuenta con espacios provinciales vinculados a los colegios de Enfermería, en los que las enfermeras y enfermeros de un territorio en concreto tendrán la posibilidad de acceder a información, servicios, formación, promociones o interactuar con su colegio de "forma sencilla e intuitiva".

Al ser una plataforma en la que los usuarios no van a ser anónimos y van a aparecer junto a su puesto de trabajo, se espera que únicamente se transmita información veraz y no se propaguen bulos o se realice una mala praxis dentro de ella.

Por su parte, la enfermera de Murcia, Rosa Rodríguez, ha puesto en valor la necesidad que existía de tener una aplicación como esta para compartir información "entre compañeros".

INFORMACIÓN CON RIGOR CIENTÍFICO

Por último, el director del área de reacciones públicas y portavocía del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), Pedro Soriano, ha participado en un debate con la profesora de la Universidad Internacional de Valencia y directora de la Academia de Urgencias y Emergencias, Elena Plaza, la enfermera gestora de casos de la unidad multidisciplinar de ELA, del Hospital Universitario de La Paz, Yolanda Morán, y la alumna del grado de Enfermería de la Universidad de Nebrija, Marta Corías.

En este debate se ha puesto en valor la necesidad de mejorar la calidad asistencial en el paciente y de luchar contra la desinformación, los mensajes infundados en las redes sociales o los autodiagnósticos con inteligencia artificial.

"Hay que ser conscientes de que tenemos que lanzar información veraz, que tenga un rigor científico, y que no podemos lanzar bulos porque al final eso también puede generar cosas negativas en la gente que nos ve", ha detallado Corías.

En definitiva, esta plataforma es un lugar donde las enfermeras y enfermeros pueden "encontrarse, dialogar, aprender, informarse y crecer profesionalmente". Su objetivo es convertirse en el "entorno de referencia" para la convivencia, el intercambio de conocimiento y el impulso del desarrollo de la Enfermería en todo el territorio nacional.