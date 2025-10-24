El plantón de los consejeros del PP al CISNS impide aprobar dos millones de euros destinados al cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede de la Diputación General de Aragón, a 24 de octubre de 2025, en Zaragoza.- Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plantón de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este viernes ha impedido la aprobación de dos millones de euros destinados a centros oncológicos y a la vigilancia del cáncer.

La ausencia de los consejeros en el CISNS, celebrado de manera extraordinaria en Zaragoza, ha imposibilitado que se vote la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer. Cada acuerdo tenía un presupuesto de un millón de euros.

"Los consejeros del PP dan plantón al Consejo Interterritorial para seguir ocultando los datos de los cribados del cáncer. Una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la red 'X'.

"Mientras mantienen la opacidad con los datos de los cribados, bloquean otros recursos que salvan vidas", ha criticado Mónica García.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad, los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de haber comenzado. Las mismas fuentes indican que lo han hecho "pese a haber asistido ayer a la comida y cena oficial, y haber venido en viaje oficial".

El levantamiento se produce en un momento en el que los sistemas de vigilancia del cáncer son objeto de polémica entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP, que se niegan a enviar datos detallados a Sanidad sobre sus programas de cribado de cáncer, tras fallos detectados en Andalucía.