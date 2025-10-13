El plan del Ayuntamiento de Madrid para dar información a mujeres que quieren abortar llega a la Eurocámara

Archivo - Sesión de la comisión sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. - ALEXIS HAULOT // EUROPEAN PARLIAMENT - Archivo

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La polémica por la decisión del Ayuntamiento de Madrid, acordada por PP y Vox, de proporcionar información de manera visible a las mujeres sobre un supuesto "trauma post aborto" ha llegado al Parlamento Europeo después de que una eurodiputada liberal neerlandesa haya afeado al partido de Santiago Abascal que presente "información falsa" a mujeres que quieren abortar.

En una sesión de la comisión sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, la europarlamentaria de D66 Raquel García Hermida-Van der Walle ha criticado a Vox por el protocolo adoptado en Madrid. "No es serio obligar a médicos a presentar información falsa, sin ciencia detrás de ella, a mujeres que buscan un aborto", ha señalado en respuesta a las críticas de Margarita de la Pisa, de Vox, a la toma en consideración de la iniciativa ciudadana 'Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible'.

Previamente, la representante de Vox ha insistido en que no es legal que el Parlamento Europeo tome en consideración esta iniciativa ya que "pide a la Comisión Europa que asuma un papel activo de cómplice para que los ciudadanos puedan eludir las leyes de su país".

De la Pisa ha recalcado que el derecho al aborto "no está reconocido en leyes europeas ni internacionales" y ha cargado contra quienes presentan el embarazo o la maternidad "únicamente como un inconveniente". "Impide no solo a la mujer, sino a toda la sociedad, ver la vida como una oportunidad y apreciar su valor", ha afirmado.

Así, ha pedido "prudencia" sobre este tema, tras denunciar el estilo "festivo" e "infantil" de la iniciativa ciudadano, punto que precisamente ha generado la respuesta de García Hermida-Van der Walle. "El aborto es un drama que nadie puede desear", ha señalado De la Pisa.

La presidenta de la comisión de Igualdad, la socialista Lina Gálvez, ha negado la palabra a la parlamentaria de Vox que alegaba "alusiones directas". "No he hecho alusiones a usted sino al voto en el Ayuntamiento de Madrid para obligar a médicos a dar información no cientifica", ha asegurado la parlamentaria liberal. Ya fuera de micrófono se ha escuchado como De la Pisa criticaba a la eurodiputada neerlandesa por no querer aportar "ni la más mínima información" a mujeres en esta situación.

El plan aprobado por el Ayuntamiento de Madrid supone "dar información respecto a los efectos que tiene algo que no es baladí como el aborto, que es un fracaso social" y, "por supuesto, respetando el marco legal del ordenamiento jurídico".

APOYO DE PPE, SOCIALISTAS, LIBERALES, VERDES E IZQUIERDA

Este debate ha mostrado la brecha existente entre grupos parlamentarios y Estados miembros de la UE, donde no está consolidado el aborto de forma armonizada y sigue siendo una práctica ilegal en países como Polonia y Malta.

Junto a la posición crítica de Patriotas por Europa, el grupo al que pertenece Vox, Laurence Trochu, de la extrema derecha francesa, ha asegurado que la iniciativa busca que las mujeres se salten las leyes nacionales, llegando a calificar de "turismo abortivo" la idea de que se financie el viaje con fondos públicos para abortar en otro Estado miembro.

Enfrente, la eurodiputada liberal sueca Abir Al-Sahlani, ponente de la iniciativa, ha dado su apoyo a la propuesta ciudadana, tras denunciar que más de 20 millones de mujeres en Europa no tienen acceso a un aborto "seguro y legal" y se ven obligadas a recurrir a abortos "inseguros" o a viajar a otro país para ser atendidas.

Así ha alertado de que abortar no es sencillo para muchas mujeres en Europa que lo necesitan. "Muchas se enfrentan a barreras económicas, logísticas y psicológicas, a pesar de las normas vigentes de la UE sobre asistencia sanitaria transfronteriza. Es hora de hacer realidad el aborto seguro y legal para todas las mujeres de Europa", ha reclamado.

De lado del Partido Popular Europeo, la eurodiputada griega, Eleonora Meleti ha apoyado la iniciativa para que "todas las mujeres puedan tener el mismo acceso al aborto, independientemente de su procedencia", tras denunciar "juegos políticos tóxicos" de otras formaciones por su respaldo al proyecto.

Igualmente, el grupo socialista ha avalado la iniciativa ciudadana. La eurodiputada polaca Joanna Scheuring-Wielgus ha lamentado que sus compatriotas no disfruten de los mismos derechos, insistiendo en que el aborto tiene que ser "accesible, seguro y gratuito" en todo el continente y valorando que "no se trata de un mero debate político" sino de garantizar la igualdad de derechos en Europa.

"Queremos que esta resolución realmente se lleve a la práctica a todos los miembros del Parlamento Europeo. Si lo conseguimos en el Parlamento Europeo, también lo conseguiremos en Polonia y en Malta", ha defendido.

Para la izquierda resulta clave reducir la carga administrativa que supone el acceso al aborto. "Es necesario respetar los derechos de las mujeres en la atención al aborto. Se debe garantizar la privacidad y la confidencialidad de las mujeres en estos casos", ja indicado la parlamentaria sueca, Hanna Gedin.

De lado de Los Verdes, la alemana Alexandra Geese ha lamentado la "hipocresía" de la derecha al oponerse a garantizar el derecho de aborto en toda Europa pero rechazar las medidas que mejoren las condiciones económicas de las mujeres que les permitiría tener más hijos.

La iniciativa llega a la Eurocámara tras recoger más de un millón de firmas válidas en al menos siete países de la UE y tras ser considerada por la Comisión Europea. Ahora se espera que la comisión de Igualdad del Parlamento Europeo vote sobre su aprobación el 5 de noviembre, y si supera este trámite se sometería al pleno en el mismo mes de noviembre como una resolución no legislativa.