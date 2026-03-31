Las personas con VIH presentan un perfil genético diferente tras superar la Covid-19, según un estudio del ISCIII - ISCIII

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las personas con VIH presentan un perfil genético diferente tras superar la Covid-19, tal y como ha constatado un estudio coordinado por un equipo de investigadores del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y que ha llevado a cabo este análisis a medio plazo.

En concreto, este trabajo, que se ha publicado en la revista especializada 'Journal of Infection and Public Health', muestra la presencia de una 'firma' o 'huella' molecular específica de 35 microARNs (miRNAs) que persiste cuando el virus SARS-CoV-2 ya ha sido eliminado del organismo en este tipo de pacientes.

Estos hallazgos "nos ayudan a mejorar el conocimiento de la interacción entre el VIH y el SARS-CoV-2 a nivel molecular y refuerzan la necesidad de avanzar hacia estrategias de seguimiento y tratamiento más personalizadas tras la Covid-19 en personas con VIH", han indicado las autoras de esta investigación, las doctoras Amanda Fernández y Verónica Briz.

Esta evidencia obtenida revela que, tras la eliminación del SARS- CoV-2, las personas con VIH mantienen un perfil de expresión de miRNAs significativamente distinto al de aquellos ciudadanos sin VIH que nunca se infectaron de coronavirus. Así, esta alteración en el perfil de miRNAs podría ser un indicador de una 'cicatriz molecular'.

"La persistencia de este perfil tras la curación clínica de la Covid-19 sugiere que el sistema inmunitario de las personas con VIH podría ser más vulnerable a una desregulación prolongada", han continuado Fernández y Briz, mientras que Sergio Grande también es autor de este estudio.

Para obtener estos datos, el equipo del CNM ha colaborado con Servicios de Enfermedades Infecciosas de diversos hospitales públicos, con la cohorte CoRIS y con el Biobanco nacional de VIH, manteniendo la línea de trabajo traslacional del grupo del CNM-ISCIII, que busca entender cómo las coinfecciones afectan a un sistema inmunitario ya comprometido por el VIH.

LOS MICROARNS, CLAVES EN LA MODULACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNITARIA Y LA INFLAMACIÓN

De esta manera, se ha trabajado con los microARNs, que son material genético formado por pequeñas moléculas de ARN no codificantes para proteínas, pero que actúan como 'directores de orquesta' que regulan la expresión de múltiples genes. En el contexto de las infecciones virales, juegan un papel crucial en la modulación de la respuesta inmunitaria y la inflamación.

En cuanto a los pacientes de VIH, la terapia antirretroviral (TAR) ha logrado que su esperanza de vida sea similar a la de la población general, pero su sistema inmunitario a menudo presenta un estado de inflamación crónica y senescencia -envejecimiento celular- acelerada. Por ello, la pandemia planteó la duda de si este grupo de población experimentaría una recuperación distinta tras la infección por SARS-CoV-2.

En este punto, los investigadores han hallado que los miRNAs identificados regulan genes implicados en procesos neurodegenerativos, vasculares y oncológicos, lo que podría relacionarse con el desarrollo en el futuro de complicaciones post-agudas -conocidas como Covid persistente-, así como con un mayor riesgo de padecer comorbilidades no asociadas al sida.

Por todo ello, los autores de este estudio han destacado la necesidad de realizar un seguimiento más estrecho de las personas con VIH que han pasado la infección por SARS-CoV-2. Algunos de los miRNAs "podrían servir como biomarcadores tempranos de una recuperación incompleta o de un mayor riesgo de desarrollo de complicaciones a largo plazo", han finalizado.

De hecho, esta investigación recoge que estos microRNAs regulan genes principalmente involucrados en procesos neurodegenerativos, cardiovasculares y oncológicos, potencialmente subyacentes a la sintomatología post-Covid.