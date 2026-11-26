Archivo - Recuperación niño pequeño acostado en la cama del Hospital para dormir, la madre sostiene su mano reconfortante. Se centran en las manos. Emotivo momento familiar. - ISTOCK /GORODENKOFF - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El real decreto-ley que incorpora un día de permiso retribuido para acompañar a una persona que vaya a recibir la prestación de ayuda para morir (eutanasia) y la adaptación y reducción de jornada pactada para el cuidado de familiares que no puedan valerse por sí mismos o requieran cuidados paliativos, aprobado el martes por el Consejo de Ministros entra en vigor este jueves, 26 de noviembre, después de su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

También amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad.

La norma deberá ser sometida a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de 30 días, al encontrarse disueltas las Cortes.

La nueva regulación, que modifica el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, establece también un permiso de tres días laborables por el fallecimiento de familiares de primer grado de afinidad o de segundo grado de consanguinidad o afinidad, que podrá ampliarse en dos días cuando sea necesario realizar un desplazamiento.

Los familiares de primer grado de consanguinidad son los padres y los hijos, mientras que en el segundo grado se encuentran los hermanos, abuelos y nietos. Por afinidad, el primer grado comprende a los suegros, yernos y nueras, y el segundo incluye a los cuñados y a los abuelos y nietos del cónyuge.

De esta forma, el fallecimiento de un cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijo da derecho a diez días laborables de permiso, mientras que la muerte de un hermano, abuelo, nieto, suegro o cuñado da derecho a tres días, ampliables a cinco cuando sea necesario desplazarse.

El permiso, que pasa a denominarse 'permiso por duelo en caso de fallecimiento', podrá iniciarse a voluntad de la persona trabajadora en cualquier momento dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. En el caso de los asalariados, la negociación colectiva podrá prever que se disfrute en días discontinuos. Para los funcionarios, esta posibilidad queda supeditada a que lo permitan las necesidades del servicio.

La norma incorpora expresamente la referencia a los días laborables en el Estatuto de los Trabajadores, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo sobre el cómputo de los permisos retribuidos.

ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA PARA CUIDADOS

El decreto-ley reconoce además el derecho de los trabajadores a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, de la ordenación del tiempo de trabajo y de la forma de prestación, incluido el trabajo a distancia, para atender necesidades de cuidado de familiares.

Este derecho se extiende al cónyuge o pareja de hecho, a familiares por consanguinidad hasta el segundo grado y a otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio, cuando por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismas o requieran cuidados paliativos. También contempla las necesidades de cuidado de hijos mayores de doce años.

La empresa deberá abrir un proceso de negociación con el trabajador, que tendrá una duración máxima de 15 días. Si no existe oposición motivada expresa en ese plazo, se presumirá concedida la solicitud.

Asimismo, se reconoce el derecho a reducir la jornada diaria, con la correspondiente disminución proporcional del salario, para cuidar al cónyuge o pareja de hecho o a familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos y no desarrollen una actividad retribuida, o que requieran cuidados paliativos.

La norma incorpora un día de permiso retribuido para acompañar a una persona que vaya a recibir la prestación de ayuda para morir --eutanasia--. El permiso corresponderá a quien haya sido designado por la persona que recibe la eutanasia para acompañarla y coincidirá con el día en que se lleve a cabo el procedimiento.

MEJORAS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

La reforma extiende las principales medidas al ámbito del empleo público mediante la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. Así, los funcionarios tendrán diez días hábiles por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar de primer grado de consanguinidad, y tres días hábiles por la muerte de familiares de primer grado de afinidad o de segundo grado de consanguinidad o afinidad.

En este último supuesto, el permiso será de cinco días hábiles cuando el fallecimiento se produzca en una localidad distinta. Los funcionarios podrán iniciar el permiso en cualquier momento dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento y disfrutarlo de forma discontinua si las necesidades del servicio lo permiten.

El texto reconoce también a los funcionarios el derecho a reducir su jornada para cuidar directamente del cónyuge o pareja de hecho o de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos, no desempeñen una actividad retribuida o requieran cuidados paliativos. También incorpora el día de permiso para acompañar a una persona que reciba la prestación de ayuda para morir, siempre que el funcionario haya sido designado para ello.

Además, el decreto modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud para reconocer a este colectivo el régimen de permisos y licencias establecido para los funcionarios públicos.