La percepción positiva de la salud cae casi seis puntos y las enfermedades crónicas afectan ya a dos de cada tres

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La población española percibe peor su estado de salud y declara más problemas crónicos, según la Encuesta de Salud de España publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)y el Ministerio de Sanidad, que muestra cómo en dos años ha aumentado en 8,5 puntos el porcentaje de personas de 15 o más años que padecen alguna enfermedad crónica, mientras que ha caído casi seis puntos la proporción de ciudadanos que valoran positivamente su salud.

El 68,3 por ciento de la población valoró su salud como buena o muy buena en 2025, lo que supone un descenso de 5,8 puntos respecto a 2023. Por sexo el 73,6% de los hombres declaró tener un buen estado de salud, baja 4,4 puntos con respecto a 2023; mientras en las mujeres baja 7,1 puntos (el 63,1% habla positivamente de su salud). Si se mira por franjas de edad, descenso afecta a todos los grupos, excepto al de 85 y más años.

También llama la atención que el 66,2% de la población de 15 y más años declara padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico en 2025, frente al 57,7% de 2023. El porcentaje fue mayor en las mujeres (70,9%) que en los hombres (61,4%).

Los problemas o enfermedades crónicas más frecuentes en 2025 fueron el colesterol alto (para el 21,1% de la población), la tensión alta (20,0%) y el dolor de espalda crónico lumbar (17,8%). Por su parte, los problemas o enfermedades crónicas que experimentaron mayor aumento entre 2025 y 2023 fueron la alergia crónica (5,3 puntos más), el colesterol alto (3,1) y los problemas del periodo menopáusico (2,3).

La mayoría de los problemas crónicos analizados son más frecuentes entre las mujeres. Las diferencias son particularmente visibles en la artrosis, el dolor crónico lumbar y cervical, las migrañas, las varices, los problemas de tiroides, la ansiedad crónica y la depresión. Por ejemplo, el 22,5% de las mujeres refiere artrosis, frente al 10,1% de los hombres, y el dolor crónico lumbar afecta al 21,8% y al 13,6%, respectivamente.

La salud bucodental también se deteriora con la edad. Aunque el 69,3% de la población valora su salud bucodental como buena o muy buena, uno de cada cuatro mayores de 55 años tiene dificultades para morder o masticar alimentos duros. Esta proporción supera el 50% entre las personas de 85 y más años.

En el caso de los menores de 15 años, las enfermedades crónicas más frecuentes fueron la alergia crónica (9,6%), el asma (4,6%) y los trastornos de la conducta (3,5%). Asimismo, se observa ya desde está edad problemas depresivos, aunque el mayor aumento en estos dos años se da en la población de 65 o más años, del 9% en 2023 al 12,2% en 2025.

El 16,2% de la población de 15 y más años presentaba cuadro depresivo en 2025, este porcentaje fue 1,6 puntos mayor que el de 2023. El cuadro depresivo severo se presentó en casi la mitad de los casos (7,2%). La prevalencia de la sintomatología severa descendió 0,8 puntos, respecto a 2023, mientras que los otros cuadros depresivos aumentaron 2,5 puntos.

Por CCAA en cuanto a la percepción de su salud, la ciudad autónoma de Ceuta registra el mayor porcentaje de población que valora positivamente su estado de salud, con un 79%, seguida de la Comunidad Valenciana y Extremadura, ambas con un 70,7%. También se sitúan por encima de la media nacional, del 68,3%, Navarra (70,1%), Aragón (70%), la Comunidad de Madrid (69,8%), País Vasco (69,7%), Baleares (69,6%), la Ciudad Autónoma de Melilla (69,2%), Cataluña (68,8%) y Andalucía (68,4%).

Por debajo de la media figuran Castilla y León (67,9%), Murcia (67,1%), Cantabria y La Rioja (ambas con un 66,1%), Castilla-La Mancha (65,4%), Asturias (65,1%) y Canarias (63,8%). Galicia presenta el porcentaje más bajo, con un 61,6%.

LISTAS DE ESPERA Y USO DE SERVICIOS SANITARIO

Durante los doce meses anteriores a la encuesta, el 86,7% de la población consultó a un profesional de medicina de Atención Primaria o especializada (frente al 82% de la edición anterior), el 32,1% acudió a un servicio de Urgencias (22,7% en 2023), el 7,8% estuvo hospitalizado y el 10,4% recibió atención en un hospital de día. Respecto a 2023, aumenta especialmente la utilización de los servicios de urgencias y las consultas médicas.

En las cuatro últimas semanas antes de la encuesta, el 26,5% de la población de 15 y más años acudió al médico de familia en 2025 en las cuatro semanas anteriores a la entrevista y el 17,8% a un médico especialista. Por su parte, el 27,2% de los menores de 15 años visitó al pediatra y el 12,0% al especialista.

La asistencia al dentista mantiene una evolución ascendente. En 2025 acudió durante el último año el 54,8% de los hombres y el 60,9% de las mujeres de 15 y más años (48,6% y 54,6% respectivamente en 2023). La utilización es especialmente frecuente durante la infancia y la adolescencia y, en la edad adulta, suele ser mayor entre las mujeres.

La cobertura sanitaria privada experimenta un crecimiento importante y alcanza el 24% de la población. Sin embargo, su distribución presenta un marcado gradiente social, pasando del 40,5% de la población de la clase alta con doble cobertura (pública y privada), al 10,8% de la clase obrera.

Las listas de espera son la primera causa de inaccesibilidad a la atención médica afectando al 33,1% de las mujeres y al 25,2% de los hombres. Las barreras económicas son menos frecuentes, pero tienen especial relevancia en la atención dental, así, el 12,5% de las mujeres y el 9,8% de los hombres declaran no haber accedido por este motivo. Las dificultades económicas para acceder a la atención de salud mental, a la atención médica general y a los medicamentos prescritos son muy bajas, y son declaradas en mayor medida por las mujeres.

En el ámbito preventivo, el 64,0% de la población de 65 y más años recibió la vacuna antigripal en la última campaña. La cobertura de la prueba de sangre oculta en heces para la detección precoz del cáncer colorrectal mantiene una evolución ascendente y alcanza el 50,1% de la población de 50 a 69 años. También se recuperan parcialmente las coberturas de mamografía y citología respecto a 2023 alcanzando coberturas similares a las de 2020.