Pediatras y enfermeras pediátricas de Atención Primaria lamentan que Sanidad les "ignore" en su Plan de Acción

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones representantes de médicos y enfermeros pediátricos de Atención Primaria han lamentado este jueves que el Ministerio de Sanidad "ignore" a estos profesionales en la información publicada sobre su Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que busca reforzar la longitudinalidad en este ámbito, una dimensión asistencial entendida como la relación sostenida entre personas y sus profesionales de referencia a lo largo del tiempo.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) han mostrado su "sorpresa" ante la exposición realizada por Sanidad, en la que "se olvidan de la existencia de los pediatras y enfermeras de Pediatría", todo ello después de una reunión entre las partes para abordar esta cuestión.

Así han hecho referencia a uno de los puntos de una nota técnica del Ministerio con recomendaciones estratégicas, en el que se expone que la organización de la Atención Primaria se hará en microequipos compuestos de médico de familia, enfermero y administrativo con cupos asignados, funcionando como "unidad básica de referencia para el seguimiento longitudinal".

Tras ello, han coincidido en la importancia de la longitudinalidad en la atención infantil, pues consideran que de esta forma se disminuyen los ingresos infantiles, la asistencia a urgencias de pediatría y la mejor relación con los niños, niñas y familias.

"Esperemos que tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de nuestros compañeros en el centro de salud haya sido un olvido accidental, y que no sea el deseo de que a niñas y niños no les atiendan los profesionales mejor formados para su atención, que son los pediatras y las enfermeras pediátricas, que trabajamos también para lograr la longitudinalidad en la atención de la infancia", han señalado el presidente de AEPap, Pedro Gorrotxategi, y el presidente de SEPEAP, Cristóbal Coronel.

Del mismo modo, han criticado que Sanidad tome como referencia el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud de 1984 sin tener en cuenta que en dicho Decreto aparecen como componentes de los Equipos de Atención Primaria los médicos de medicina general y pediatría, puericultura de zona, ayudantes técnicos sanitarios o diplomados en enfermería, matronas y practicantes de zona y auxiliares de clínica, adscritos a la zona y el personal preciso para desempeñar las tareas de administración.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ya demandó hace unas semanas, en el marco del Día Mundial de la Infancia, "blindar la Pediatría en Atención Primaria para proteger la salud infantil en España", una reclamación parecida a la de las asociaciones de enfermería pediátrica, que también se encuentra "ausente" tanto en la propuesta del Ministerio de Sanidad como en las consideraciones de diversas asociaciones de enfermería comunitaria.

Es por ello por lo que la presidenta de la AEEP, Isabel María Morales Gil, la presidenta de FEDAEP, Diana Flórez Rodríguez, y la presidenta de la SEEN, Leticia Bazo Hernández, han recordado que llevan años reivindicando la "presencia indispensable" de la enfermera pediátrica en todos los niveles asistenciales.

Además, han subrayado su "papel insustituible" en Atención Primaria, donde su labor resulta "esencial" para garantizar una atención y unos cuidados seguros y de calidad a la población infantil y adolescente.

Las asociaciones también han recordado que el mismo Ministerio de Sanidad remarcó la importancia de velar por la seguridad desde el inicio de la vida durante la Jornada sobre Seguridad del Paciente celebrada el pasado mes de septiembre, en la que subrayó que los niños deben ser atendidos por profesionales especialistas en Pediatría para asegurar una asistencia segura, específica y de máxima calidad.