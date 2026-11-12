Archivo - Pediatras de Atención Primaria denuncian su exclusión en las propuestas de Sanidad para fidelizar talento en el SNS - RONSTIK/ ISCTOK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el doctor Pedro Gorrotxategi, ha denunciado que los profesionales a los que representa han sido excluidos en las propuestas que el Ministerio de Sanidad ha realizado para fidelizar talento en el primer nivel asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Reclamamos que se reconozcan las necesidades específicas de la especialidad y se incorporen medidas para garantizar la fidelización de los pediatras, mejorar nuestras condiciones laborales y reforzar la atención a la infancia, entre otras cuestiones", ha indicado en relación con el informe 'Fidelización y retorno de talento en Atención Primaria: análisis de situación y estrategias para el SNS', publicado recientemente.

Según ha manifestado Gorrotxategi, la exclusión de la Pediatría de Atención Primaria en el documento se ha producido "pese a que representa el 17,8 por ciento de los profesionales médicos de este ámbito", con un total de 6.721. Por ello, y aunque "constituye un esfuerzo metodológico y cualitativo de innegable valor para diagnosticar la crisis estructural de recursos humanos en el SNS", también "incurre en un sesgo reduccionista e invisibilizador", ha declarado.

En este sentido, y debido a que el análisis recoge que uno de cada seis médicos de Familia ejerce ya en el ámbito hospitalario (16,4%), ha subrayado que "el fenómeno es aún más grave en el ámbito pediátrico", y es que "una proporción alarmante de los nuevos especialistas en Pediatría formados vía médico interno residente (MIR) optan por desarrollar su carrera asistencial en unidades de subespecialidades hospitalarias, plantas de hospitalización o Servicios de Urgencias pediátricas". De hecho, según un estudio de la AEPap, solo el 28 por ciento de los nuevos pediatras trabaja en Atención Primaria, cuando las necesidades son del 60 por ciento.

Además, se ha referido a la cobertura de plazas de Medicina de Familia y Comunitaria por médicos sin especialidad autorizada, apartado en el que "en Pediatría de Atención Primaria, la situación alcanza tintes críticos". "En diversas comunidades autónomas, hasta un 25-30 por ciento de los cupos pediátricos están atendidos por profesionales de la Medicina que carecen de la titulación de especialista en Pediatría", ha concretado.

PETICIONES

Así, por todo lo expuesto, y una vez indicado que el informe aborda en profundidad el despliegue de la Enfermería Familiar y Comunitaria, pero no hace referencia alguna a la coexistencia o articulación con la Enfermería Pediátrica, ha reclamado, en primer lugar, garantizar plazas pediátricas cubiertas exclusivamente por Pediatras de Atención Primaria, con "contratos estables de tres años" a los profesionales que finalicen la Residencia, "vinculados a equipos concretos de Atención Primaria".

Junto a ello, aboga por priorizar la reconversión masiva de cupos de tarde pediátricos a jornadas mixtas, turnos deslizantes o agrupados, garantizando la continuidad asistencial mediante la coordinación pediátrica intercentros o cupos compartidos, y por "configurar explícitamente la Unidad Básica Asistencial Pediátrica formada por el binomio pediatra de Atención Primaria-enfermera pediátrica, con el soporte del administrativo de salud".

"Debe ponderarse por el peso demográfico de la primera infancia (0 a 3 años), el grado de deprivación social del área y la prevalencia de patología crónica/complejidad pediátrica", ha continuado Gorrotxategi, quien ha añadido que son necesarias la dotación de equipamiento para diagnóstico rápido en las consultas de Pediatría de Atención Primaria y la eliminación de trabas para la solicitud de pruebas complementarias.

También, ha solicitado, en relación con los MIR, "hacer obligatoria la rotación de un mínimo de tres a seis meses por Pediatría de Atención Primaria en el programa formativo oficial de la especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas", así como "recompensar adecuadamente la función del tutor pediátrico de Atención Primaria con tiempo protegido e incentivos económicos de carrera".

Por último, ha llamado a "crear la figura del profesor asociado/vinculado de Pediatría de Atención Primaria en los Grados de Medicina para visibilizar la especialidad en la universidad". "Impulsar convocatorias de investigación adaptadas a proyectos pediátricos en Atención Primaria" es su última propuesta.