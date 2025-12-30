El Partido Verde pide en el Europarlamento "explicaciones por los fallos del cribado del cáncer de mama" en Andalucía

El Partido Verde presenta una iniciativa en el Parlamento europeo sobre fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía. - PARTIDO VERDE

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado italiano Ignazio Marino, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (ALE), ha registrado en el Parlamento europeo, a petición de Verdes Equo, una iniciativa para "exigir explicaciones sobre los fallos del cribado de cáncer de mama en España, con foco en Andalucía".

La propuesta legislativa exige "citas garantizadas, resultados en plazo y datos públicos comparables entre comunidades", según ha informado este martes el Partido Verde en un comunicado en el que ha aclarado además que la presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla, Amama, Ángela Claverol, ha participado en la presentación de esta iniciativa.

La coportavoz federal del Partido Verde, Mar González, ha señalado por su parte que "la Unión Europea está invirtiendo dinero en mamógrafos que se están infrautilizando y no conllevan una mejora del servicio público". "Pagar mamógrafos con dinero europeo para que se queden parados o se usen a medias es igual que tirar el dinero público", ha advertido.

Además, ha criticado que "algunos gobiernos de las comunidades autónomas están empeñados en desmontar la sanidad pública, y por eso no están usando los equipos financiados con dinero europeo, lo que supone un despilfarro y un posible uso indebido de fondos públicos", ha avisado.

Desde el Partido Verde han señalado que quieren que la Comisión Europea "tome cartas en el asunto y exija la justificación de ese dinero".

Así, la pregunta registrada solicita a la Comisión "una verificación específica de las compras cofinanciadas --dónde está cada equipo, desde cuándo funciona, si está operativo y qué actividad real presta dentro de programas organizados--; un inventario público y actualizado de esas adquisiciones enlazado a los sistemas de registro y, en su caso, la congelación de pagos, correcciones financieras y recuperación de fondos cuando no haya servicio efectivo ni transparencia".

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha añadido que "las familias de las 336 afectadas no van a poder tomarse las uvas de manera agradable con su familia este año". "Queremos que dejen de dar cifras a diestro y siniestro que no tienen sentido. Queremos que revisen las reclamaciones patrimoniales que la mayoría de las mujeres están presentando en el SAS --Servicio Andaluz de Salud--, de las que aún no han dicho nada, y con las que por respeto y vergüenza debería hacer algo", ha abundado.

El Partido Verde defiende que "la ausencia de un inventario nacional completo impide comprobar dónde hubo cofinanciación europea y si los equipos se traducen en actividad de cribado efectiva".

El partido ha avanzado que dará "seguimiento a la respuesta de la Comisión y, si fuera necesario, promoverá nuevas acciones de control en el Europarlamento para fijar un calendario para lograr un método común y la publicación regular de datos, y para condicionar pagos europeos cuando no se acredite servicio real y medible".