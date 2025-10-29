El Parlamento de Canarias pide catalogar la obesidad como una enfermedad crónica en el SNS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley para catalogar la obesidad como una enfermedad crónica dentro de la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para financiar el tratamiento farmacológico de la obesidad por el Sistema Nacional de Salud.

El acuerdo también insta a realizar un plan integral de abordaje y detección precoz de la obesidad con especial atención a la obesidad infantil. La iniciativa, de NC-BC, ha quedado respaldada con 54 votos a favor y 3 abstenciones, del Grupo Mixto, Vox.

En su intervención, la diputada Raquel Noemi ha señalado el "grave problema" que representa la obesidad en las islas, una enfermedad que va más allá de ser "un problema de estética", al tratarse de una patología "crónica y multifactorial" que, en muchos casos, es una consecuencia directa de "las desigualdades" que persisten en el territorio. "Los datos reflejan que el 23,1% de la población adulta en Canarias padece obesidad, y cuando ya miramos a los niños y niñas, la situación es aún más alarmante: el 35,5% de la población infantil canaria", ha añadido.

"Además, Canarias es la segunda comunidad con más obesidad en toda España", ha advertido la diputada de NC-BC, que ha recordado, además, el "coste altísimo" que este problema de salud ya tiene en el sistema sanitario. Asimismo, ha concretado, en España se estima que la obesidad incrementa los gastos sanitarios en un 20%, lo que equivaldría a unos 2.800 millones de euros anuales.

"Tan sólo esto es la punta del iceberg, hay costes indirectos como el absentismo laboral, la incapacidad y la menor productividad", ha dicho.

Asimismo, desde NC-BC se ha defendido catalogar la obesidad como enfermedad crónica dentro de la cartera de servicios comunes, para que "no siga tratándose como un síntoma o problema de estética", así como que se impulse la financiación del tratamiento farmacológico de esta enfermedad a través del Sistema Nacional de Salud, que resulta "inaccesible" para muchas personas. A todo ello ha sumado el instar al Estado a la elaboración de un plan integral de abordaje y derección precoz de esta enfermedad, aunque con enfoque de género y de clase social.

POSICIONES POLÍTICAS

Desde el Grupo Mixto, Vox ha presentado una enmienda ante la consideración de "ampliar" las peticiones al Estado también al Gobierno regional, con el objetivo de que haga "sus deberes". Ha alabado a la portavoz de NC-BC por ser "valiente" en defender el impacto económico que esta enfermedad representa también en el plano laboral, con el absentismo y la reducción de productividad. "Instamos al Gobierno de Canarias a profundizar en los planes existentes o a promover uno nuevo para la adquisición de hábitos saludables en la población infantil", ha dicho Galván.

El diputado de Vox ha defendido el abordaje de este problema con el foco en la familia, para que se promueva en ellas más tiempo de calidad y ello repercuta en la buena alimentación de los niños. También, ha dicho, a que se fomente la dieta mediterránea, hábitos saludables y a apoyar al sector primario, así como que se pida al Estado el fomento de campañas y programas educativos orientados a esa misma tarea.

Desde CC, Vidina Espino ha concretado "la preocupación" existente ante un problema en el que el Gobierno regional, advierte, ya trabaja, ejemplificando esta labor con la aprobación del proceso asistencial integrado del sobrepeso y la obesidad en el SCS, un documento "pionero" en España, al plantear un abordaje "integral" de una enfermedad que reconoce como "crónica". Sin embargo, ha pedido al Estado más recursos económicos para ayudar a combatirla, y que de un paso más, incorporando a la obesidad coo enfermedad crónica en la cartera de servicios comunes.

"Nuestras tasas de obesidad son mucho más elevadas que en el resto de comunidades autónomas y eso requiere un esfuerzo especial, que se colabore con nuestros programas, tanto el de abordaje integral como con el plan de prevención de la obesidad infantil, dotando a estos planes y a estos recursos de suficiente presupuesto", ha defendido la nacionalista.

EVITAR "SEÑALAMIENTOS INDESEADOS"

Por su parte, desde el PP, David Morales, que ha invitado a separar la obesidad de la reducción de productividad laboral --porque un "posible enfoque inadecuado puede generar un señalamiento social no deseado"--, ha insistido en seguir reforzando el programa autonómico de asistencia integral, manteniendo, a su vez, el "innovador" sistema público canario de prescripción de la actividad y ejercicio físico en Canarias.

Mendoza (ASG) ha insistido que afrontar esta enfermedad es, además, un "reto social de primer orden", subrayando con ello la necesidad de salir de la aprobación consecutiva de PNLs para empezar "en mejorar cifras", dando pasos, más allá, en un problema "grave" con muchas "aristas". Y desde el PSOE, Pérez del Pino ha recordado al Ejecutivo regional que esta situación, la obesidad, tiene "rostro" y especialmente afecta a los barrios con mayores índices de pobreza, de precaridad y de exclusión, y se trata de familias principalmente desfavorecidas.

En ese sentido, ha proseguido, estas familias no solo viven "golpeadas por la inseguridad alimentaria, por la ausencia de recursos económicos y socioeducativos, sino también por la falta de vivienda". Asimismo, le ha afeado al Ejecutivo regional que "el proyecto de ley del uso turístico de la vivienda haya sacado del mercado residencial a unas 32.000 viviendas que podrían estar al servicio de estas personas con menos recursos".

En paralelo, el PSOE ha pedido "más determinación" presupuestarias en las propuestas de Coalición Canaria, ya que se está en "momento de adaptar los presupuestos". "Eliminar la brecha social y sanitaria exige medidas concretas", ha añadido Pérez del Pino, que ha insistido en la importancia de reforzar la atención primaria, y de, en cualquier medida en marcha, interponer una evaluación continua de los resultados.