El papel de Enfermería de Urgencias, "clave" para distinguir migraña y cefalea en racimos y derivar al neurólogo

Archivo - El triaje de Enfermería de Urgencias, "clave" para distinguir entre migraña y cefalea en racimos y derivar al neurólogo - ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de la sección 'SEMES Divulgación' de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, la enfermera de emergencias, Rosa Pérez, ha destacado que el triaje de la Enfermería de Urgencias es "clave" a la hora de distinguir entre una migraña y una cefalea en racimos y la posterior derivación del paciente al neurólogo.

La enfermera "tiene que estar preparada para hacer una serie de preguntas para valorar la gravedad" y "tiene que estar muy formada en este tipo de triaje, en cefaleas", para saber "distinguir", ha manifestado Pérez en declaraciones a Europa Press. Ello debido a que el tratamiento es distinto para estas dos enfermedades.

Al respecto, ha insistido en la relevancia de este primer contacto con el paciente, "para evitar el retraso diagnóstico-terapéutico". De hecho, es necesario un "diagnóstico diferencial", ya que "puede ser cefalea en racimos o puede ser un problema vascular", ha aseverado.

Con motivo de la celebración, este sábado, 21 de marzo, del Día Internacional de la Cefalea en Racimos, ha recordado que "dentro de las cefaleas hay diferentes clases", siendo las primarias todas aquellas "en las que no se establece aún la causa". "Englobarían las cefaleas tensionales, que son quizá las más frecuentes, las migrañas y estas cefaleas en racimos", ha explicado.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Abordando la diferenciación entre migraña y cefalea en racimos, ha indicado que esta última "se puede presentar, generalmente, detrás del ojo como un dolor punzante y, también, muchas personas han dicho que puede ser como urente, como quemante". Esta "tendrá síntomas acompañantes", y es que "el ojo te va a llorar" y "muchas veces el párpado incluso lo vas a tener como caído, como cerrado", ha señalado, destacando también la sensación de moqueo.

"Vas a tener un dolor horrible", ha manifestado, sin ambages, al tiempo que ha afirmado que la migraña "muchas veces te avisa", mientras que la cefalea en racimos "suele ser de repente, fulminante". Además, "siempre es a la misma hora" y "suele ser por la noche", y todo sin una causa conocida, aunque la genética desempeña un rol importante y existen desencadenantes, como el estrés, la falta de sueño, la deshidratación, los cambios en los hábitos de vida y las alteraciones hormonales.

No obstante, ese dolor "viene y se va", ya que "puede durar entre 15, 30, 40 minutos", e "incluso puede ser más largo", por lo que "cursa como a brotes". "En cambio, la migraña puede durar todo el día, incluso hasta dos días seguidos", ha manifestado, tras lo que ha afirmado que esta "muchas veces se acompaña de síntomas digestivos, por ejemplo, náuseas, vómitos", aunque el dolor es menos intenso.

En cuanto al tratamiento, López ha destacado que, en la cefalea en racimos, "incluye, por ejemplo, el oxígeno, la melatonina, algunos medicamentos que se relacionan con otras patologías del sistema nervioso central" e incluso "también hay alguna posibilidad quirúrgica", por lo que es muy personalizado. Por su parte, en la migraña se emplean fármacos "que van directamente a las vías de dolor neurológico".

CONSULTAR AL PROFESIONAL

La enfermedad crónica de la cefalea en racimos tiene, además, un tratamiento preventivo, en el que entra en juego la familia de los triptanes, que son agonistas de los receptores de serotonina. De cualquier forma, "lo importante es saber que ante un dolor fuerte, fuerte, fuerte, la persona lo consulte", ha enfatizado.

Por otra parte, esta enfermera, que ha informado de que esta patología es más frecuente en hombres, aunque se asocia "con los cambios hormonales" de la mujer, ha explicado que está muy vinculada al ritmo circadiano del sueño. Por ello, anima a apuntar todo lo relacionado con el momento del dolor de cabeza y así apoyar con datos la labor del profesional sanitario.

Con todo, y señalando que falta investigación en esta patología, López ha indicado que los pacientes "llegan tarde a un diagnóstico". "Nos cuesta diferenciarla con una migraña, nos cuesta diferenciarla con una cefalea tensional o una cefalea primaria", ha asegurado, para concluir poniendo de relieve la importancia de la formación.