Los países aumentan un 14% la financiación nacional contra la tuberculosis, según la OMS

Archivo - Imagen de recurso de una persona con tuberculosis. - OMS/YOSHI SHIMIZU - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los países han incrementado un 14 por ciento la financiación nacional destinada a combatir la tuberculosis, hasta alcanzar los 5.054 millones de euros en 2025, frente a los 4.420 millones del año anterior. Este aumento ha permitido compensar parcialmente el descenso de magnitud similar de la financiación internacional, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2025, se estima que 10,6 millones de personas desarrollaron tuberculosis y que 1,1 millones fallecieron a causa de esta enfermedad. Con una reducción de la mortalidad del 35 por ciento desde 2015 y un tratamiento que ha permitido salvar aproximadamente 86 millones de vidas desde el año 2000, el mundo ha alcanzado el primer objetivo de reducción de la mortalidad de la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS, aunque con cinco años de retraso respecto al plazo previsto.

Sin embargo, la OMS subraya que los avances han sido "demasiado lentos". Desde 2015, la tasa mundial de incidencia de la tuberculosis (nuevos casos por cada 100.000 habitantes) ha disminuido un 14 por ciento, lejos del objetivo de reducción del 50 por ciento fijado para 2025. Además, la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte por un único agente infeccioso.

"El descenso continuado de los casos y las muertes por tuberculosis es muy alentador, especialmente teniendo en cuenta las dificultades a las que se han enfrentado muchos países debido a los recortes de financiación", ha señalado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Muchos gobiernos han recurrido a sus propios presupuestos para proteger los avances conseguidos. Sin embargo, más de un millón de personas siguen muriendo cada año por una enfermedad que se puede prevenir y tratar. Instamos a los países y a sus socios a ampliar urgentemente el acceso a los servicios contra la tuberculosis, proteger la financiación esencial y acelerar el desarrollo de nuevas herramientas para poner fin a esta epidemia", ha añadido Tedros.

La carga mundial de tuberculosis sigue concentrándose en gran medida en 30 países, que representan el 88 por ciento de las personas que desarrollaron la enfermedad en 2025. Así, los avances han sido desiguales entre las distintas regiones. Entre 2015 y 2025, la incidencia de la tuberculosis disminuyó un 42 por ciento en la Región Europea de la OMS y un 30 por ciento en la Región Africana, frente al 18 por ciento en Asia Sudoriental y tan solo un 6,6 por ciento en el Mediterráneo Oriental. En el Pacífico Occidental no se registraron cambios netos (0%). En América, la incidencia aumentó por quinto año consecutivo en 2025 y alcanzó un nivel un 13 por ciento superior al de 2015.

DEFICIENCIAS EN EL ACCESO AL DIAGNÓSTICO Y AL TRATAMIENTO

La OMS denuncia que persisten "importantes deficiencias" en el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportunos. De los 10,6 millones de personas que se estima que desarrollaron tuberculosis en 2025, 8,4 millones fueron diagnosticadas, lo que deja a aproximadamente 2,2 millones sin diagnosticar o sin notificar. Solo el 59 por ciento de los pacientes recién diagnosticados se sometió a una prueba de diagnóstico rápido recomendada por la OMS, una cifra muy alejada del objetivo del 100% fijado para 2027.

La tuberculosis farmacorresistente sigue representando un importante desafío para la salud pública. De las 370.000 personas que se estima que desarrollaron tuberculosis resistente a la rifampicina en 2025, solo el 42 por ciento recibió tratamiento. Entre quienes fueron tratados, la utilización del régimen terapéutico de seis meses recomendado por la OMS aumentó considerablemente, al pasar del 18 por ciento en 2024 al 42 por ciento en 2025.

LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN ES "CLARAMENTE INSUFICIENTE"

La OMS señala que la inversión en investigación sobre la tuberculosis sigue siendo "claramente insuficiente". La financiación destinada a este ámbito alcanzó los 1.200 millones de dólares estadounidenses en 2023, menos de una cuarta parte de los 5.000 millones anuales necesarios para alcanzar el objetivo fijado para 2027. Es urgente aumentar la inversión para desarrollar y desplegar nuevas vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos.

Por todo ello, la OMS insta a los gobiernos y a sus socios a reforzar el compromiso político, proteger e incrementar la financiación sostenible destinada a la tuberculosis, ampliar rápidamente el acceso a la prevención, el diagnóstico rápido y los tratamientos eficaces, y acelerar la inversión en nuevas herramientas. Es necesario avanzar a un ritmo mucho mayor para recuperar el camino hacia el objetivo de poner fin a la epidemia de tuberculosis.