País Vasco no entiende que Sanidad apruebe el Estatuto Marco "teniendo en contra a sindicatos, CCAA y médicos"

El lehendakari, Imanol Pradales - Zabala - Europa Press

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este viernes que no entiende que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad para la reforma integral de las condiciones laborales en el sector, "teniendo en contra a sindicatos, comunidades autónomas y médicos".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha destacado, ante la posibilidad de que los médicos convoquen una huelga indefinida en octubre, que "nosotros hemos nuestros deberes en nuestro país", en referencia al acuerdo firmado el pasado mes de julio entre Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) para mejorar las condiciones del personal facultativo.

Ha señalado que, a pesar de dicho acuerdo, "habrá que ver qué respuesta se le da en nuestro sistema" a una posible huelga general de médicos, y ha reconocido que está "preocupado", ya que, en su opinión, "no se entiende lo que ha hecho la ministra llevándolo (el proyecto de ley del Estatuto Marco) al Consejo de Ministros, cuando sabe que tiene en contra a sindicatos, comunidades autónomas y médicos, y, además, cuando hemos solicitado que, por favor, se empiece de nuevo de cero".

"Es cierto que, aunque se haya aprobado en el Consejo de Ministros, debe llevarlo al Congreso, y me parece que en estos momentos hay demasiado lío en el Congreso para que una medida así pueda salir adelante", ha añadido.

Pradales ha explicado que el acuerdo logrado entre Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) en julio está ligado a "algunos condicionantes que solo tienen los médicos", como, por ejemplo, las guardias.

En este sentido, ha dicho que entiende que en otros grupos profesionales sanitarios "existen otras necesidades y se han planteado muchas otras cuestiones", como, por ejemplo, en la enfermería, y ha destacado que "la mesa está abierta, en septiembre habrá otra mesa, y hasta ahora se ha trabajado con enfermeras para lograr algunos acuerdos que solo van a ser para ese grupo".

El lehendakari ha recordado que en los dos últimos años se han logrado una veintena de acuerdos en la Mesa Sectorial de Osakidetza, y que "algunos han sido para todos los profesionales, y otros tan solo para algunos, porque hay algunas cosas en todos los sistema de salud que tan solo las hacen algunos profesionales y que el resto no hacen".

OSAKIDETZA ESTÁ "FUERTE"

Imanol Pradales ha apostado por "buscar equilibrios", y que, aunque "no es sencillo", Osakidetza es un servicio público de salud "fuerte", en el que las condiciones laborales "en general son muy buenas", y que se ha convertido en un sistema que "atrae a profesionales de otros puntos del Estado, con lo que eso significa".

En todo caso, el lehendakari ha reconocido que las huelgas de una semana llevadas a cabo por los médicos durante el presente año "han hecho un gran daño" a Osakidetza, porque, "si se da una helga de una semana al mes, en cualquier sistema de salud crecen las listas de espera".

"Y por eso nos hemos enfadado, porque somos nosotros los que sufrimos en nuestro país las consecuencias de una huelga que ha surgido auspiciada por un Ministerio que no ha sabido buscar una vía para solucionar todo eso", ha concluido.