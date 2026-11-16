Archivo - Padilla reivindica las reformas no aprobadas y las justifica con base en Ley General de Sanidad, contestada hace 40 años - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha reivindicado las reformas planteadas por el Ministerio en la última legislatura y que no han podido ser finalmente aprobadas por la disolución de las Cortes que ha acarreado la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre, medidas que ha justificado con base en la Ley General de Sanidad, que ha asegurado que fue contestada hace 40 años.

"En esta legislatura, en la que se ha abierto la Ley del Medicamento, la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), el Estatuto Marco, la Ley de Cohesión, etcétera, etcétera, etcétera; creo que toca reivindicar justamente ese espíritu reformista" que tuvo la norma impulsada por el exministro de Sanidad, Ernest Lluch, ha indicado.

De esta manera se ha expresado Padilla durante la celebración, este lunes y en el Congreso de los Diputados, de la jornada '40 años de la Ley General de Sanidad: legado, presente y futuro', encuentro organizado por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con la compañía farmacéutica Ferrer, y que ha servido de nuevo homenaje al político socialista asesinado por ETA.

CAMBIOS "CON LOS MAYORES CONSENSOS SOCIALES"

En relación con el mencionado "espíritu reformista", ha manifestado que, "básicamente, se basa en querer que pasen cosas, en querer que pasen cosas con los mayores consensos sociales habidos y por haber". Es necesario "ser conscientes de que el inmovilismo no es una opción y que existe un falso dilema entre cambiarlo todo y que nada cambie", ha puesto de relieve.

El texto que vio la luz hace ahora cuatro décadas "nos recuerda que las cosas se pueden hacer bien y que las cosas que se hacen bien pueden durar durante varias décadas, teniendo un impacto positivo en la vida de cada uno de nosotros", ha continuado, para recordar, no obstante, que pese a suponer "uno de los mayores hitos de nuestra democracia y de nuestro Estado social", hubo una "ristra de agentes políticos, sociales, empresariales, etcétera, etcétera, que, anteriormente, estuvieron en contra de la aprobación".

Así, tras exponer que esos representantes "ahora la reivindican como si fuera verdaderamente suya", ha pedido "reflexionar sobre lo que ocurre en los procesos de reforma que se pueden vivir en la actualidad". "En muchas ocasiones, esa reinterpretación del pasado que nos hace pensar que la Ley General en realidad fue fruto del mayor de los consensos y de las paces sociales -cuando en realidad no fue así-, hace que ahora, ante las necesidades de reformas, reivindiquemos una suerte de pactos de Estado entre fuerzas que tienen diferentes perspectivas en el ámbito de la política sanitaria", ha explicado.

Sin embargo, ha rechazado que los acuerdos entre partidos sean "la llave mágica" que abra "las puertas a una actualización del Sistema Nacional de Salud (SNS)", y es que "los pactos de Estado no se firman con otras organizaciones políticas, sino que se firman con la mayoría social". Es necesario mantener la solidaridad en la financiación, la universalidad y la Atención Primaria, ha afirmado, y todo con su esperanza de que "sigan siendo años en los que abrazar un reformismo totalmente revolucionario".