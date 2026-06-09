Padilla niega que el Gobierno contemple legalizar el cannabis recreativo y defiende su uso medicinal

Archivo - Imagen de archivo del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha descartado que el Gobierno contemple la legalización del uso recreativo del cannabis en España y ha subrayado que las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo en esta materia se limitan a su uso con fines medicinales.

"No está, ni mucho menos, en los planes. Es que ni siquiera sería una competencia de este Ministerio. La competencia de este Ministerio se limita al uso con fines exclusivamente medicinales", ha señalado Padilla al ser preguntado por la senadora del PP Antonia López sobre una supuesta legalización del cannabis para uso recreativo.

Durante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, celebrada este martes en el Senado, Padilla ha subrayado que la legalización recreativa del cannabis "nunca ha sido un debate" dentro del Gobierno de coalición y que únicamente se contemplaba el Real Decreto 903/2025 regula el uso medicinal del cannabis en España, aprobado el pasado octubre.

En este contexto, el secretario de Estado ha destacado que, según los datos de la última encuesta ESTUDES, la prevalencia del consumo de cannabis entre los jóvenes de 14 a 18 años en España es la más baja registrada desde 1994.

"Esto choca de manera frontal con los discursos que se intentan transmitir desde algunos sectores y posicionamientos ideológicos, que plantean poco menos que los jóvenes estuvieran viviendo en una especie de nirvana cannábico diario. Tenemos la cifra más baja de consumo de cannabis en los últimos 365 días y también en los últimos 30 días", ha defendido Padilla.

Ante las críticas de la senadora del PP Antonia López, que ha acusado al Gobierno de banalizar el consumo de cannabis, Padilla la ha retado a citar algún mensaje publicado por el Ministerio de Sanidad en ese sentido.

"Un mensaje banalizador sería, por ejemplo, hablar de la esencia cultural de tomarse unas cuantas cañitas todos los días, banalizando la droga más frecuentemente consumida en nuestro país y la que provoca un mayor número de muertes y hospitalizaciones al año", ha afirmado Padilla, en referencia a declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE ADICCIONES SE PRESENTARÁ ESTE AÑO

Por otra parte, el secretario de Estado ha afirmado durante su comparecencia que la nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones se presentará a lo largo de este año, tras la última estrategia, que continúa vigente pese a corresponder al periodo 2017-2024.

Al ser preguntado por el consumo de fentanilo en España, Padilla ha señalado que, con los datos disponibles, no puede hablarse de una situación relevante de afectación por esta sustancia en el país. Así, ha añadido que, según la encuesta EDADES de 2024, solo el 0,3 por ciento de la población ha consumido fentanilo sin receta alguna vez en la vida, mientras que 148 personas ingresaron en España por dependencia, de un total de 49.000 ingresos por adicciones.

"Creo que uno de los elementos fundamentales está ligado a la existencia de un sistema sanitario suficientemente garantista como para poder asegurar a la población que hay un control sobre la prescripción y dispensación de medicamentos opioides y, en concreto, del fentanilo, pero también porque existen políticas de control en materia de drogas y adicciones suficientemente solventes para que esto no se produzca", ha explicado.

"ESTUDES ES UNA REFERENCIA EN EUROPA"

Durante su intervención, la senadora del PP ha puesto en entredicho algunos datos publicados por la encuesta ESTUDES. "En 2024, el Gobierno de Navarra solicitó los datos de ESTUDES correspondientes a su comunidad autónoma para elaborar un informe específico sobre adicciones comportamentales. Con estos datos se concluyó que el 16 por ciento de los menores navarros jugaban en casinos presenciales. Sin embargo, Navarra no dispone de ningún casino presencial desde hace años", ha explicado la 'popular'.

En este sentido, Padilla ha asegurado que en ESTUDES no aparece la palabra "casino" y ha defendido los datos del estudio. "Me parece una colina bastante rara en la que morir. Denigrar el estudio ESTUDES, que parte, de hecho, del Gobierno del Partido Popular, cuando ustedes estaban en el Gobierno en la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, y cuyos indicadores se construyen conjuntamente con las comunidades autónomas", ha sostenido.

Tras ello, el secretario de Estado ha afirmado que los datos del estudio ESTUDES son "totalmente congruentes" con las encuestas que se realizan a nivel autonómico. "Evidentemente, vamos a seguir trabajando con una metodología que funciona, que está validada, que a nivel europeo es una referencia y que, a nivel de todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político, la abrazan por su utilidad y su solvencia", ha finalizado.