Padilla señala que España es para las farmacéuticas "un país donde instalarse, tanto para investigar como para producir"

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado este lunes que, para las compañías biofarmacéuticas, "España es uno de los países donde instalarse, tanto para investigar como para producir y comercializar".

Previamente al curso de verano 'Innovación biofarmacéutica en España: competitividad, acceso y futuro de la salud', organizado por Takeda y la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Padilla ha señalado que "estamos en un momento en el que son muchos los países que están intentando tomar medidas para atraer inversión en el ámbito biomédico y tanto Europa como España tienen que hacer sus deberes".

Por lo que respecta a España, ha comentado hacía falta renovar toda la legislación farmacéutica. "Ya se ha aprobado una parte importante y se va a seguir aprobando en las próximas semanas, pero sobre todo lo que necesitábamos era que la política farmacéutica fuera una política de país, no una política de cada uno de los ministerios. Eso ha sido el principal logro de esta legislatura", ha subrayado.

Además, ha resaltado que en materia de política farmacéutica ahora hay un "relato conjunto de todos los ministerios ya que "se ha elevado al rango de política de país y España no solamente es el país de la Unión Europea donde más ensayos clínicos se hacen, sino que hemos disminuido el tiempo que se tarda en financiar un medicamento --ha apostillado--, aumentado el porcentaje de medicamentos que se financian y podemos decir que España es uno de los países donde instalarse, tanto para investigar como para producir y comercializar en nuestra región".

Asimismo, ha apuntado que en un sistema sanitario como el español, con gran predominio de sistema público "con centros sanitarios de excelencia donde se investiga, donde se atiende, donde se da docencia es imprescindible que podamos cubrir esa cadena completa entre quienes están investigando, tanto en el ámbito público como en el privado, las diferentes fases del medicamento con donde están los pacientes que tienen que ser atendidos".

En este sentido ha argumentado que "ese elemento de colaboración es fundamental y la estrategia de la industria farmacéutica que hemos puesto en marcha en nuestro país trabaja justamente sobre ese marco de colaboración entre todas las instituciones".

A su juicio, "para reforzar la competitividad biofarmacéutica y en el sector biomédico, España, básicamente lo que necesita es seguir consolidando los cambios iniciados desde hace unos años".

Así, se ha referido a "una mayor integración de las políticas públicas en el conjunto del país, un mayor impulso a todo lo que tiene que ver con el papel de la política industrial, una mayor continuidad con los elementos relacionados con el acceso y seguir disminuyendo, como llevamos haciendo en los últimos años, los tiempos de financiación y una mejora en el acceso, y también seguir siendo un papel fundamental a nivel europeo".

Ha explicado que "enn el momento en el que vivimos no basta simplemente con respuesta basadas en las fronteras de un país, necesitamos responder a las iniciativas que vienen, por ejemplo, desde países como Estados Unidos o como China con una mayor integración a nivel europeo, y España tiene una voz fundamental que ser representada a ese nivel".

Al hilo, ha señalado que actualmente "España, por un lado, se encuentra siempre año tras año en el podio de los países con mayor número de participaciones en los ensayos clínicos, que son un elemento fundamental dentro de la investigación para que los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar, pero además España desempeña un papel clave a la hora de configurar una respuesta por parte de la Unión Europea".

Padilla ha asegurado que "somos ahora mismo claves tanto en el ámbito regulatorio como en el ámbito de la compra y de las diferentes autoridades competentes en materia de financiación de los diferentes países de la Unión y justamente esa continuidad y ese liderazgo en el ámbito regulatorio y de compra hay que hacerlo valer".

Ha añadido "ahora mismo cualquier compañía que se plantea hacer ensayo clinicos tiene a España en su punto de mira y eso estamos trabajando para que tenga una continuidad también por un lado con la investigación preclínica y por otro lado con todo lo que tiene que ver con el acceso a los medicamentos".

Respecto a lo que queda por hacer, ha mencionado en primer lugar consolidar lo que ya tenemos para poder seguir manteniendo el papel en la atracción de inversiones en el ámbito de los ensayos clínicos y de la producción industrial.

"Por eso el garantizar una agilidad en la aprobación de los ensayos clínicos es fundamental y también conseguir descentralizar donde se realizan --ha explicado--. Tenemos una gran capacidad para llevarlos a cabo en ciudades como pueden ser Madrid o Barcelona pero necesitamos descentralizar para aumentar también nuestra capacidad".

El segundo elemento que ha mencionado es consolidar las reformas que están en marcha: "Por un lado ya se aprobó el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, se va a aprobar en las próximas semanas el proyecto de ley de medicamentos y también está ya en audiencia pública el Real Decreto de Precio y Financiación que da una cadena completa a nuestra regulación sobre cómo evaluamos e incorporamos los medicamentos".

También ha destacado la necesidad de colaborar con otros ministerios en el desarrollo de iniciativas como, por ejemplo, el Plan Profarma, que supone un plan de incentivos fiscales a aquellas empresas que cumplan con unos criterios, "uno de los cuales está claro que es el desarrollo de capacidades de producción en nuestro país".