Padilla destaca en la Asamblea de Fenin la implicación de Sanidad en la renovación de la tecnología sanitaria del SNS

Imagen de la Asamblea. - FENIN

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado que el Ministerio de Sanidad se ha implicado de "manera importante" en la renovación de la tecnología sanitaria del Sistema Nacional de Salud, tanto por la vía de la financiación por parte de las diferentes herramientas a nivel europeo como por medio de los acuerdos marco para facilitar la adquisición por parte de las comunidades autónomas.

"La aportación de la tecnología sanitaria en los últimos años al sistema se ha hecho desde la perspectiva de mejorar las capacidades y mejorar la efectividad de la asistencia sanitaria, generando entornos de ganancias de eficiencia", ha afirmado Padilla durante su intervención en la Asamblea General de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Padilla ha repasado con los socios de la Federación las principales estrategias ministeriales e iniciativas legislativas con impacto en esta industria.

El secretario de Estado también se ha referido al valor que aporta la innovación tecnológica y su reconocimiento desde la Administración. "Este impacto sobre el sistema tiene que acompasarse de iniciativas institucionales que no pueden limitarse a la agregación de marcos de compra; la consideración de un plan Protech o materializar una estrategia de productos sanitarios, análogos a lo ya materializado en el ámbito del medicamento", ha manifestado.

Por su parte, el secretario general de Fenin, Pablo Crespo, ha agradecido el diálogo y trabajo "permanente" con el Ministerio de Sanidad para "explotar todo el potencial" que ofrece el sector y favorecer el acceso "ágil" a la innovación, "dentro de un actual contexto económico y empresarial difícil para las compañías".

"Nuestra industria genera un valor añadido directo anual de 5.100 millones de euros a la economía nacional y, lo más importante, sigue aportando salud y calidad de vida a las personas de forma eficiente", ha ejemplificado Crespo.

Para el secretario general de Fenin, la participación del secretario general de Sanidad en la asamblea "es un ejemplo más de la cercanía y colaboración que hay entre el Ministerio y la Federación para afrontar juntos el reto de mejorar el Sistema Nacional de Salud de forma eficiente a través de la tecnología sanitaria innovadora".

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Además de esta intervención especial, en la asamblea general de Fenin se ha presentado el balance de actividades y económico de la Federación en este 2025, ambos aprobados por unanimidad por los socios. Asimismo, y también por unanimidad, en la Asamblea Electoral se ha votado y elegido por unanimidad a la nueva junta directiva, que continúa encabezando Jorge Huertas, director general de Oximesa Nippon Gases y presidente de Fenin desde noviembre de 2022.

En esta nueva etapa, repiten como vicepresidentes Dionisio Martínez de Velasco, managing director de Dräger Hispania, y Lourdes López, directora general de Becton Dickinson en España. También Jorge Prim (Prim) y Alberto Martínez (Siemens Healthineers) hacen lo propio como tesorero y contador.

"Hemos incorporado más talento femenino al equipo directivo y seguimos contando tanto con empresas con fabricación en España como importadoras y distribuidoras", valora Jorge Huertas respecto a su composición.

"Es un orgullo para todos los miembros de la junta seguir representando a la industria de Tecnología Sanitaria, con los objetivos de seguir ampliando la influencia de nuestro sector en la política sanitaria y mantener una gobernanza transparente y eficiente de la Federación", añade.

En concreto, la hoja de ruta para la nueva legislatura pasa, entre otros objetivos, por: promover un marco normativo propio que se adapte a las peculiaridades del sector, asegurar la incorporación ágil y equitativa de la innovación tecnológica en el sistema sanitario, impulsar la compra pública de tecnología sanitaria basada en valor y criterios de calidad; trabajar junto a las administraciones para una mayor industrialización del sector y reforzar la capacidad productiva local, retener talento y atraer inversiones; y asegurar la implementación ética y segura de la salud digital (con especial atención al empleo de la Inteligencia Artificial en Sanidad).