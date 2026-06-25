Archivo - Padilla defiende que las plazas de FSE han crecido en un 40% desde 2018 frente a la disminución del periodo 2011-2017 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado este jueves que las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) han crecido en un 40 por ciento desde 2018 frente a la "disminución del periodo 2011-2017".

"Estamos en situación de récord, un récord que no depende solamente del Ministerio de Sanidad, que depende principalmente del trabajo conjuntamente con las comunidades autónomas", ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que ha sido interpelado por el Partido Popular (PP) sobre "las necesidades de especialistas existentes actualmente en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Según ha declarado Padilla, el Gobierno de coalición gestiona "con las decisiones tomadas hace 10 años o más". "No podemos activar la máquina de generar médicos de un día para otro o enfermeras o cualquier profesional", ha explicado, para subrayar que "por encima del 95 por ciento de las plazas que se ha pedido que se acrediten por parte de las comunidades autónomas han sido acreditadas por parte del Ministerio de Sanidad en los últimos años".

"El 100 por cien de las plazas que se han propuesto para oferta se han ofertado en las últimas convocatorias", ha continuado, para añadir a ello un anuncio, y es que, en virtud de conversaciones con la Generalitat de Cataluña, se está estudiando "que haya la posibilidad" de realizar los exámenes de FSE "en las diferentes lenguas cooficiales del Estado".

A AUDIENCIA PÚBLICA EL REAL DECRETO DE RESIDENTES

"Para el próximo examen, cuya orden tiene que salir a lo largo del verano, no podrá llevarse a cabo, pero sí que estamos trabajando para que sea en la siguiente convocatoria", ha asegurado, agregando a ello que, "en las próximas semanas", se sacará "a información y audiencia pública la modificación del Real Decreto 1146-2006", por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Este texto se espera "que pueda estar completamente tramitado antes de que termine este año o en el primer mes del siguiente", ha proseguido, declarando, por otro lado, en cuanto a las plazas de Grado, que "hace unos años" se empezó "con la financiación del incremento" de las mismas en el de Medicina en "hasta un 15 por ciento por encima de la memoria de verificación".

Además, este representante ministerial ha apuntado a este respecto que se está trabajando para que en 2027 "se pueda incorporar, en un régimen de cofinanciación con las comunidades autónomas, el incremento de plazas para el Grado de Enfermería".

No obstante, ha afirmado que existía "la recomendación o el mandato de los últimos informes de oferta y necesidad de facultativos especialistas en el SNS, que recomendaban un incremento de hasta el 15 por ciento". Ahora, la realidad es la de "haber doblado ya la curva de oferta de necesidad e ir alcanzando una situación de equilibrio para el año 2033", ha asegurado.

DEFIENDE EL ESTATUTO MARCO UNA VEZ MÁS

"En el año 2033, esperamos no volver a sufrir una situación de meseta o incluso disminución", ha apuntado, para referirse también al Estatuto Marco, el cual- ha insistido- incluye "un capítulo específico para aquellos elementos que son singulares de los médicos, especialmente de los médicos en el ámbito hospitalario". Este incorpora medidas como el blindaje de "los descansos bajando el tope semanal hasta 45 horas", ha explicado.

Junto a ello, ha puesto en valor el apartado de las guardias, sobre lo que ha recordado que solo existe "una excepcionalidad" para que puedan hacerse de 24 horas "cumpliendo tres criterios", que son la voluntariedad, un informe favorable de Salud Laboral y que sea negociado en Mesa Sectorial. A su juicio, si esta norma termina aprobándose, se va a disponer de un SNS "muchísimo mejor".

Padilla ha aprovechado su comparecencia en este foro para realizar otros anuncios, como el de que, "como poco, el borrador del Anteproyecto de Ley" de Salud Digital estará disponible en esta legislatura. "Estamos ya en condiciones de poder sacar a audiencia e información de audiencia pública el Real Decreto de Genética Médica y estamos intentando terminar, porque tiene más dificultad técnica, mucha más dificultad técnica, el de Genética de Laboratorio", ha agregado.

Por último, se ha referido a las agresiones a profesionales sanitarios, aspecto en el que ha recordado que "el Ministerio de Sanidad publica todos los años, en coincidencia con el Día Internacional de Prevención de Agresiones a Profesionales Sanitarios, un informe". "Además, tiene un trabajo muy cercano con el conjunto de las comunidades autónomas a este respecto", ha explicado.

"Uno de los puntos fundamentales" de este "es el reconocimiento como autoridad pública de los profesionales", algo que "debería ser totalmente irrenunciable y que no podía, sin lugar a dudas, quedarse de lado", ha cerrado el secretario de Estado de Sanidad, que ha respondido así a diferentes parlamentarios.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Uno de los integrantes de esta Comisión en tomar la palabra ha sido el miembro de Vox, David García, quien ha afeado a Padilla y a la ministra de Sanidad, Mónica García, la gestión de la huelga médica. Por ello, ha reclamado "que se siente con los médicos" y "que reconozca la interlocución específica" de los mismos, tras lo cual ha abandonado la sala.

También se ha mostrado crítica con el trabajo de este departamento ministerial la representante del PP, Elvira Velasco, que ha declarado que la actual es "la mayor crisis sanitaria" vivida hasta la fecha. "Están en tiempo de descuento", ha advertido en referencia a los integrantes del Ejecutivo.

En el plano opuesto, la miembro de Sumar, Alda Recas, ha alabado la labor del secretario de Estado de Sanidad y ha hecho un repaso de la trayectoria del equipo ministerial en el cargo en la actualidad. Por su parte, la miembro del PSOE, Carmen Andrés, ha subrayado que la Sanidad "hoy está mucho mejor que hace nueve años".