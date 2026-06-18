Padilla defiende que Ceuta "no es ya zona de difícil cobertura" y anuncia una OPE con 396 plazas

Archivo - El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante las jornadas parlamentarias contra la privatización-externalización de la Sanidad, en el Congreso de los Diputados, a 24 de abril de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierd - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que Ceuta "no es ya zona de difícil cobertura", y anunciado una OPE con 396 plazas, en respuesta a las críticas del PP sobre la falta de personal y la no aplicación de los incentivos de difícil cobertura en la ciudad autónoma.

El secretario de Estado de Sanidad que ha respondido a una pregunta del senador 'popular' por Ceuta, Abdelhakim Abdeselam, sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación sanitaria del territorio, en la Comisión de Sanidad del Senado, ha asegurado que en la ciudad autónoma no se está produciendo fuga de médicos, que se cubren las plazas ofertadas y que INGESA es el principal empleador de la ciudad, con más de 1.300 trabajadores.

"Desde 2018 un incremento del 2,77% de médicos en atención primaria, del 11,85% de médicos en atención especializada, del 2,47% de personal sanitario total en primaria y del 5,59% en atención especializada, a pesar de la disminución de la actividad asistencial", ha señalado.

Entre las medidas de refuerzo, Padilla ha puesto en valor el paquete de inversiones en equipamiento de alta tecnología y en infraestructuras: robot quirúrgico Da Vinci, resonancia magnética de tres Teslas (con miles de estudios anuales), la nueva sala de hemodinámica y la apertura diaria del centro de salud de Benzú. Ha añadido que, entre 2023 y 2027, el plan incluye nuevas actuaciones como la unidad de atención infanto-juvenil en salud mental, mejoras estructurales del hospital, un nuevo TAC espectral y otra resonancia de alta gama.

Además, ha aclarado que "se han cubierto todas las plazas de formación sanitaria especializada, incluso en algún año en el que quedaron vacantes en otros lugares y que esto se ha hecho, entre otras cosas, porque tenemos los sueldos más altos del conjunto del Estado español".

Padilla ha enmarcado estas actuaciones en los planes integrales de desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla aprobados por el Consejo de Ministros, que fijan diez grandes ejes para Sanidad entre los que se encuentran el refuerzo de recursos humanos, inversiones en tecnología, ampliación de cartera de servicios, salud digital, salud pública, investigación, formación sanitaria especializada, salud mental y mejora de los registros profesionales.

Por su parte, Abdeselam ha reprochado que, mientras se inauguran equipos "como un Ferrari", sin embargo se sigue sin el personal médico, de enfermería y técnico necesario para utilizarlos con normalidad. "Necesitan técnicos, necesitan enfermería, necesitan médicos que estén familiarizados con ese tipo de aparataje", ha afirmado.

Además, el senador del PP ha contradicho al secretario de Estado al afirmar que Ceuta cumple de sobra los criterios de "difícil cobertura" y ha acusado al Ministerio de Sanidad de incumplir los incentivos previstos en el Real Decreto 118/2023 para captar facultativos.