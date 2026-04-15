Padilla defiende el acceso universal a la sanidad: "La población migrante aporta muchísimo más de lo que recibe"

Archivo - Imagen de archivo del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido este miércoles el acceso universal al sistema sanitario y su sostenibilidad, por lo que ha desdeñado argumentos "racistas" que critican que España sea "el hospital de Senegal" y ha asegurado que "la población migrante aporta muchísimo más de lo que recibe".

Así lo ha expresado Padilla en el acto 'Derecho a la sanidad del futuro', organizado por Talento para el Futuro en la sede del Ministerio de Sanidad. En este marco, ha subrayado que el real decreto sobre universalidad aprobado el pasado marzo por el Consejo de Ministros es "especialmente relevante" en un momento en que muchos países piensan "en clave de exclusión".

Para el secretario de Estado, la universalidad es "la mejor de las opciones" en términos de gestión del sistema, conformación de la sociedad, justicia social y, también, en términos económicos. "Todos los estudios, porque hay muchísima evidencia, muestran que los sistemas sanitarios son sostenibles gracias a que son universales, no a pesar de ser universales", ha afirmado.

A este respecto, ha señalado que, cuando se excluye a personas, se tienen que guardar "unos mínimos" de atención. Según ha explicado, esto lleva a que, en muchos países, los migrantes en situación irregular que no tienen derecho a asistencia sanitaria normalizada sí puedan acudir a Urgencias, que ha calificado como "el lugar menos eficiente del mundo" para tratar una patología común.

Mientras, ha destacado que, en España, la Atención Primaria (AP) es el elemento "fundamental" que "facilita" la universalidad del sistema. "Cualquier persona que viva en España tiene derecho a tener asignado un médico de familia y una enfermera de Atención Primaria. Esto es ciencia ficción incluso en países que tienen sistemas cuasi universalistas", ha aseverado.

ASEGURAR "LOS DERECHOS ASOCIADOS A LA VIDA"

Padilla ha insistido en que garantizar un acceso universal a la sanidad "no va de turismo sanitario", sino de asegurar a todas las personas que residen en España "los derechos asociados a la vida y a la participación en esa vida social".

En este punto, ha señalado que la "beligerancia" que existe en la asistencia sanitaria no sucede, por ejemplo, en el ámbito educativo. "Yo creo, o al menos creo que es muy difícil escuchar, que es muy poca la gente que piensa que a un niño de ocho años, hijo de migrantes irregulares, no hay que escolarizarlo", ha apuntado.

Asimismo, ha aseverado que, cuando hay problemas en un servicio público, "la vía fácil" es "señalar al culpable vulnerable", cuando en realidad se debería denunciad al "político corrupto de turno" o a "la empresa buitre que intenta hacer el mayor beneficio posible inflando precios y no mejorando los servicios".

Por otra parte, Padilla ha abogado por la defensa de la "salud global", que ha indicado que debe basarse, entre otras cosas, en proteger el "multilateralismo", que "ha sufrido" tras la salida de Estados Unidos de varios órganos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la creación de una "ONU paralela".

En este contexto, ha destacado la importancia de reivindicar que la voz y el voto de todos los países valgan lo mismo, en detrimento de las relaciones bilaterales o su traslado a espacios paralelos.

LEY ANTITABACO

En otro orden de cosas, el secretario de Estado ha resaltado la importancia de trabajar "de todas las maneras y todo el tiempo" para reducir el consumo de tabaco, ya que el efecto de las medidas "se va mitigando" y "no a todo el mundo se le llega por la misma vía".

En este sentido, ha señalado que la regulación "funciona", pero que el "elemento fundamental" es el relacionado con el "cambio del imaginario cultural", por lo que ambos tienen que ir "de la mano".

Sobre la regulación, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad está pendiente de mandar al Consejo de Estado el proyecto de real decreto por el que se regulan determinados aspectos de los productos del tabaco y derivados, que incluye límites a las bolsas de nicotina.

Asimismo, ha señalado que, esta semana, la Comisión Europea devolverá el proyecto de ley antitabaco, que contempla la ampliación de las áreas libres de humo, para continuar con su tramitación.