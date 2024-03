Pacientes de Covid persistente aseguran que se sienten solos y piden que no se les olvide

Día Internacional del Reconocimiento de Covid Persistente



MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y colectivos de pacientes con Covid persistente en España han firmado un manifiesto en el que aseguran que se sienten "solos" y piden que no se les olvide, al tiempo que afirman que se encuentran en "una situación de especial vulnerabilidad laboral y social".

Esta petición llega en el marco del Día Internacional del Reconocimiento de Covid Persistente, que se celebra por segunda vez este 15 de marzo. En 2023 se convirtió, tres años después del inicio de la pandemia y por iniciativa de los pacientes, en el Día Internacional del reconocimiento de la Covid Persistente/Long Covid, el 'International Long Covid Awareness'.

Con motivo de esta fecha, los pacientes han asegurado que cada día que pasa tienen "menos fuerzas" para enfrentarse a los obstáculos que se encuentran debido a la enfermedad.

"Tenemos que enfrentarnos a profesionales de Atención Primaria que no nos entienden, no todos, afortunadamente. Especialistas que nos dan el alta para acortar las listas de espera, no todos, afortunadamente, o que ya no saben de qué tratarnos pues la enfermedad se les escapa. Administraciones que niegan discapacidades e incapacidades a quienes lo necesitan. No siempre, afortunadamente", afirman los pacientes.

Además, manifiestan que debido a la enfermedad que padecen se encuentran con problemas laborales. "Empresas que nos despiden, al albur de conceptos espurios y no nos adaptan el puesto, aunque lo diga la legislación, no todas, afortunadamente", indican.

Los pacientes de Covid persistente también critican la "falta de interés, estímulos y medios para la investigación, no por parte de toda la comunidad científica, afortunadamente".

Pese a ello, también comunican "noticias alegres". "Médicos de Atención Primaria que nos entienden y empatizan, especialistas que cotejan entre ellos para crear sinergias, aunque nos gustaría que fuesen muchos más, discapacidades e incapacidades que se reconocen, aunque desearíamos que fuera para todas y todos los que las necesitan", apuntan.

CERCA DE DOS MILLONES DE PACIENTES EN ESPAÑA

Más de 2.000.000 de personas en España sufren de Covid persistente, cifras que, aseguran, seguirán aumentando mientras continúen los contagios de Covid-19.

"Aún no existe ningún tratamiento eficaz, muchas enfermas y enfermos tenemos algún grado de discapacidad, en ocasiones no reconocida, y otros muchos nos hemos visto sin trabajo, en riesgo de exclusión social, algunos incluso sin medios económicos para comprar los medicamentos que necesitamos", lamentan los pacientes.

Del mismo modo, recuerdan que sufren daños en órganos y tejidos, lo que "nos deja en mayor riesgo de sufrir una serie de afecciones cardiovasculares, inmunológicas y neurológicas que cambian la vida para siempre y la ponen en peligro, haciéndonos más vulnerables a una variedad de infecciones oportunistas".

Ante la falta de respuestas, los enfermos se han unido en asociaciones como Long COVID Aragón, Covid Persistente Islas Canarias, Col·lectiu d'Afectades i afectats persistents per la Covid19 Catalunya, Colectivo Covid Persistente Comunidad Valenciana, Associació de Persones Afectades per la Covid Persistent de les Illes Balears, Long Covid Euskalerria y AMACOP, que buscan la visibilidad de las personas que sufren Covid Persistente, crear conciencia y generar cambios y acción por parte de las administraciones, el personal sanitario, los investigadores científicos, médicos y la sociedad en general ante esta ya no tan nueva enfermedad surgida a raíz de la pandemia de Covid-19.