Pablo Bustinduy recuerda que todos los colegios deberán adaptarse al RD sobre alimentación saludable "en abril"

Al cumplirse un año desde su entrada en vigor MADRID 10 Mar.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha confirmado que todos los colegios deberán adaptarse al Real Decreto (RD) de fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos "en abril", al cumplirse un año desde su entrada en vigor.

"El RD de comedores escolares ya está en vigor y ya se están adaptando los comedores escolares de todo el país para garantizar cinco comidas saludables de acorde a los estándares internacionales", ha subrayado con motivo de la celebración de un acto al respecto en Infinito Delicias, al que también ha asistido la ministra de Sanidad, Mónica García.

En cuanto a este proceso de adaptación, ha indicado que el referido plazo de 12 meses está concebido, "sobre todo", de cara a los "pliegos de provisión de servicios". Ahora, el sistema de alimentación en estos centros va a ser "más eficiente y viable", ha afirmando, al tiempo que ha concretado una de sus medidas, que es emplear "frutas y verduras de temporada" y, así, "favorecer la producción local".

A juicio de Bustinduy, este texto legal "aspira a ser un antes y un después en la alimentación en la escuelas", pero ha considerado que no lo será "por ser tan ambicioso ni innovador", sino "por su radicalidad de sentido común". El mismo atiende, entre otros aspectos, a "la reducción al mínimo posible de los ultraprocesados", ha explicado.

Además, esta norma aboga por "erradicar las bebidas azucaradas y regular el 'vending'", ha continuado el ministro, al tiempo que ha indicado que estos objetivos se marcan, por tanto, con independencia "del código postal".

"Desafortunadamente, existe una brecha absolutamente inaceptable en términos morales y democráticos", ha indicado al respecto, señalando diferencias en los índices de sobrepeso infantil de "20 puntos porcentuales" en función "de la renta", lo que ocurre también "en niños que van al colegio sin desayunar".

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

"Ponemos el foco en determinantes sociales de la salud, desde una perspectiva más allá del sistema sanitario, de la ausencia de enfermedad", ha indicado García, quien considera que estos tienen que ver "con estilos de vida que están muy condicionados por las experiencias colectivas". "La obesidad infantil no es otra cosa que un síntoma de desigualdad, de precariedad, de exclusión social", ha argumentado.

Por todo ello, ha destacado que se ofrezcan en los colegios "cinco comidas saludables de forma universal". "La alimentación sana, la alimentación saludable y sostenible, tiene que ser un derecho fundamental, universal y que se dé en aquellos lugares donde la vida cotidiana discurre, como pueden ser los colegios, como pueden ser los hospitales y como pueden ser también las residencias de mayores", ha indicado, introduciendo el RD que se está preparando en relación con estos últimos centros.

Esta norma en ciernes afectará también a "comedores colectivos de espacios públicos", tal y como ha especificado Bustinduy, que ha indicado que, en Consulta Pública, "ha suscitado mucho interés, muchísimas aportaciones", ya que "hay una gran conciencia sobre la necesidad de favorecer entornos saludables y sobre la necesidad de garantizar el derecho a una alimentación saludable como un pilar esencial de la condición democrática".

"Espero que muy próximamente pueda ver la luz este RD y que sea todo lo ambicioso que pueda ser", ha proseguido, tras lo que ha insistido en que "el paso siguiente" será una "regulación ambiciosa de la publicidad de alimentos insanos". Este último punto "suscita muchas resistencias", ya que es "una industria muy poderosa", ha subrayado.

Al respecto, García ha destacado que la publicidad y el consumo son elementos que "atraviesan" a la sociedad "y atraviesan a los jóvenes a la hora de elegir la alimentación". "Tenemos un entorno en el que solo el 27 por ciento de niños hacen ocio en la calle, frente al 70 por ciento de los 'baby boomer'", ha explicado en este contexto.

Todo ello tiene "efecto sobre el desarrollo emocional y social", ha manifestado, para agregar que, frente a ello, son necesarias "ciudades amables, saludables y sostenibles". Así, ha concluido afirmando que, "desde el punto de vista de la salud, la alimentación es un elemento fundamental".