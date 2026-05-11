Óscar López señala que España "ha dado un ejemplo al mundo" con "la buena gestión" de la crisis por el hantavirus

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que España "ha dado un ejemplo al mundo" con la gestión que ha realizado de la crisis sanitaria provocada por el hantavirus.

López, que ha participado en un paseo electoral en la capital jiennenses, ha apuntado, en declaraciones a los periodistas, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), eligiera un puerto de España para atracar y desembarcar el crucero afectado por casos de hantavirus "dice mucho de nuestro sistema de sanidad pública".

"Hemos visto la plena colaboración con la Organización Mundial de la Salud, con los servicios de las agencias de sanidad europeas y yo creo que España una vez más le ha dado un ejemplo al mundo de buena gestión", ha dicho López.

Pese a "los boicoteos y la insolidaridad de algunos", el ministro se ha mostrado convencido de que "afortunadamente la crisis se ha gestionado de forma más que correcta" y "España ha vuelto a asombrar al mundo".

Sobre la tensión y cruce de declaraciones entre el Gobierno de Canarias y España, ha lamentado, en alusión al presidente canario, Fernando Clavijo, "se haya ridiculizado a sí mismo con algunas cosas que ha dicho en este proceso, tratando de no colaborar". A pesar de ello, ha dicho preferir quedarse "con lo bueno" y con que "afortunadamente España ha vuelto a darle un ejemplo al mundo".

En este punto, ha puesto el acento en que "el mundo sabe que España es un país serio, confiable, con un buen sistema de sanidad pública, con un buen sistema de gestión de crisis como ésta". Así, ha aludido también a que en la pandemia por la Covid-19, España fue "de los países del mundo que más rápido y mejor vacunó" y "ahora con esta cuestión hemos demostrado una vez más al mundo que España es un país de fiar".