Óscar López no descarta "ninguna acción" en sede judicial o desde el Gobierno tras el caso del Hospital de Torrejón

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que no descartan "ninguna acción" judicial o desde el Gobierno de España tras el caso de Ribera Salud y el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

"Vamos a estudiarlo, desde luego que no descartamos ninguna acción, ni en sede judicial, ni tampoco el Gobierno de España, para garantizar ese derecho de los ciudadanos", ha señalado en una entrevista en Televisión Española, recogida por Europa Press.

Se ha referido al audio con extractos de una intervención del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, frente a una veintena de mandos de la empresa y del hospital el 25 de septiembre en el que aludía a prácticas de rechazo de pacientes por presuntos motivos económicos.

Óscar López ha afirmado que la grabación es "muy importante" porque la gestión de la Sanidad se decide "en las elecciones y luego no vale llorar". Ha hecho un recorrido por la gestión de esta cartera en Madrid desde que fuera transferida, afirmando que los conciertos sanitarios empiezan con el PSOE pero que es el PP el que los hace crecer y ha criticado lo que considera que es una privatización de este servicio.

"La conversación de ayer lo explica muy claro para que lo entienda todo el mundo. Hay un directivo de una empresa de sanidad privada diciendo que hay que engordar las listas de espera para que tengamos mejor resultado", ha criticado el líder socialista, que ha afirmado que esta es la concepción que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al hilo, ha censurado un modelo donde la Sanidad está "en manos de CEOs" y se habla "de resultados". Ha afirmado que "no es casualidad" que en Madrid haya "un millón de personas en lista de espera", algo que "no cae del cielo", sino que es fruto de que en la región se conciba este servicio público como "un gran negocio" que, además, "acaba en el ático de Ayuso".

"La gente sabrá si quiere defender o no defender antes de que sea demasiado tarde un modelo de sanidad pública donde hay pacientes y no clientes, y donde hay derechos y no negocios", ha remarcado quien será el rival socialista de Ayuso en 2027.

El líder de los socialistas madrileños ha reprochado que haya una administración que "se pueda allanar a los intereses de un grupo privado" y ha señalado a la relación de la Comunidad de Madrid con el Grupo Quirón.

"No son emprendedores que se juegan su dinero. No, son emprendedores con el dinero público. De todos nosotros, de lo que pagamos en nuestros impuestos, para hacer sus negocietes, para hacer sus chanchullos y jugando con la salud de la gente", ha recalcado Óscar López.

Por último, ha respondido a Ayuso y su puesta en valor de la sanidad madrileña, a la que califica frecuentemente como "la mejor". El ministro le ha señalado que efectivametne tiene "los mejores hospitales y los mejores profesionales" y es por ello por lo que ha pedido que se destine a estos los fondos y "no a conciertos privados".

"Eso de que es más eficiente (la sanidad privada) que la pública, no lo parece. Será más eficiente para la cuenta de resultados del grupo privado o para que la señora Ayuso tenga un piso en Chamberí, pero no para los ciudadanos de Madrid que pagan sus impuestos", ha rematado.