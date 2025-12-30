Óscar López apuesta por el modelo de Puig y "revertir la privatización de la sanidad pública" en Madrid

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha asegurado este lunes que si gobernaran en la región se apostaría por revertir la privatización de la sanidad pública y fortalecer el sistema público, similar a la estrategia que impulsó el expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, López ha cargado contra la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha subrayado que "la sanidad es un derecho que no puede convertirse en negocio".

Asimismo, ha señalado como uno de los principales problemas "la creciente externalización y privatización de servicios públicos, que deteriora la calidad asistencial y deja a la ciudadanía en desventaja frente a criterios de rentabilidad".

Sobre las denuncias del PSOE-M contra la gestión privada del Hospital de Torrejón de Ardoz, el socialista ha recordado que su formación ha llevado a la Fiscalía las "irregularidades" detectadas y ha acusado al Ejecutivo madrileño de "omisión de supervisión" frente a concesionarias privadas.

El líder socialista ha defendido que, si gobernara la Comunidad de Madrid, impulsaría medidas acordes con las políticas de otras regiones socialistas, como la Comunitat Valenciana cuando estaba bajo el liderazgo de Ximo Puig.

"Hay un precedente, que fue el Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana y que empezó a revertir ese modelo. Por cierto, estaba Ribera Salud allí y estuvo revirtiendo eso el caso del hospital de Alzira, lo conocemos todos. Por tanto, ese es el camino. El camino es que la sanidad vuelva a ser un derecho y no un negocio. Y desde luego que se puede hacerlo. Lo vimos en Valencia y lo haremos en Madrid cuando gobernemos", ha aseverado.

CRÍTICAS A LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS

López también ha cuestionado los presupuestos sanitarios presentados por el Gobierno madrileño, señalando que, pese a incrementos nominales, "recortan la sanidad pública real y destinan recursos a redes privadas.

"La Comunidad de Madrid tenía presupuestado para el año pasado 800 millones de euros para el Grupo Quirón, ¿Sabe cuánto le quedó al final? 1.600. Estamos hablando de una derivación del 100%, yo soy ministro, yo no me imagino una partida del Ministerio que tenga un más 100% sobre lo presupuestado", ha detalado.

"Es la primera vez en la historia que la Comunidad de Madrid oculta la cifra de derivaciones de pacientes de la pública a la privada, nunca había pasado en la historia y ahora se niega a dar el dato, no quiere que veamos a cuánta gente se han derivado", ha censurado.

En la misma línea, ha asegurado en relación a las privatizaciones en el sector sanitario que Madrid es "la pionera y la que más lo está haciendo". "En todo caso, insisto, el modelo de Cataluña no tiene nada que ver. En Cataluña no se está haciendo una privatización de la sanidad pública. En Cataluña hay conciertos de toda la vida, donde por cierto hay entidades públicas siempre", ha recalcado.

"Lo que le digo es que los datos en Madrid son contundentes. Un millón de personas en listas de espera, más de 5.000 millones de euros solo para el Grupo Quirón. Por cierto, para redondear el círculo, la pareja de la señora Ayuso tiene intereses en el Grupo Quirón y la consejera de Sanidad", ha agregado.